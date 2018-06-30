正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市復興區拉拉山水蜜桃外觀有細緻絨毛、底部渾圓且柄部有道溝特徵，消費者購買前可先觀察「驗明正身」。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 今年氣候良好，拉拉山水蜜桃產量達1155公噸，比往年多兩成，市長鄭文燦昨替農友行銷掛保證，強調拉拉山水蜜桃多汁香甜，「夏季珍珠」美名實至名歸，復興區農會總幹事陳榮基表示，外觀要認明有無細緻絨毛、底部渾圓與柄部有道溝3大特徵，才是正宗拉拉山水蜜桃。

每年6到8月是復興區拉拉山水蜜桃產季，復興區因地勢高、溫度低、土壤肥沃，加上時常有霧氣瀰漫，很適合栽種溫帶水果，山區農友用心種植的拉拉山水蜜桃遠近馳名，果香濃郁、水分豐富且甜度高，有口皆碑，有「夏季珍珠」稱號。

市府農業局昨在市府舉行拉拉山水蜜桃行銷活動，市長鄭文燦和歷屆水蜜桃公主攜手代言行銷水蜜桃，鄭文燦說，今年氣候良好，瓜果都盛產，拉拉山水蜜桃產量達到1155公噸，產值可達3.3億元，提醒消費者把握水蜜桃產季嘗鮮選購。

復興區農會總幹事陳榮基表示，外觀要認明有無細緻絨毛、底部渾圓與柄部有道溝3大特徵，才是正宗拉拉山水蜜桃，另農會也受市府輔導製作專屬桃盒包裝，印有泰雅族文面婦人圖樣的包裝上有流水編號、生產者聯絡資訊，也歡迎消費者直接到產地選購，順道來趟拉拉山輕旅行，保證就能吃到純正的拉拉山水蜜桃。

今年拉拉山水蜜桃盛產，包裝分12粒、10粒與8粒三種，價格從450元至650元不等，鄭文燦說，水蜜桃不耐儲藏及運送，桃園人特別有口福，可以享用風味十足的水蜜桃，7月14日也將於上巴陵停車場舉行水蜜桃之夜，選拔水蜜桃公主，歡迎大家踴躍參與。