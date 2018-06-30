醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



服食農藥自殺時有所聞。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣急性農藥中毒發生率逐年下降，與國內積極管控劇毒性的農藥以及農民減少有關，但近年學者發現低毒性的農藥「克凡派」，被有意自殺的民眾使用後，出現延遲性中毒，平均七天後身體出現中毒反應，並於三小時內猝死。目前全台已有廿五件克凡派中毒案例，呼籲各界正視。

為了防堵民眾服農藥自殺，農委會去年公告明年二月起，全面禁用劇毒性的農藥「巴拉刈」，此舉也讓台灣的急性農藥中毒發生率逐年下降。

國內對於服農藥自殺的防範漸有起色，連販售農藥的店家，於販售農藥時也會格外注意，若是有不常見的面孔，突然要求購買農藥，且沒辦法明確告知要使用於哪種作物時，業者通常會販售「低毒性」的農藥給消費者，低毒性的克凡派，通常是首選。

陽明大學附設醫院職業醫學科醫師林純吉，分析毒藥物防治諮詢中心資料，發現近年有廿五起，服用克凡派自殺的案例，皆出現延遲性中毒。曾在三年前收治一位四十多歲的女性，購買克凡派自殺，服藥後立即出現盜汗、昏迷等症狀，急救後觀察卻沒異狀，留院觀察直到第五天，婦女的生理反應皆與一般人相同，第七天突然陷入昏迷，三小時內死亡。

林純吉表示，若是患者未自述有服用克凡派，從臨床症狀中，幾乎沒辦法辨別是農藥中毒。克凡派中毒的案例不少，特別是日本、韓國、印度等國家皆有中毒案例，只是現行沒有任何方式可以協助治療，也沒有解毒劑可以協助。除籲各界正視，政府也應該加強管理。

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