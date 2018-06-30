陳建仁：2027農藥減半政策不變

2018-06-30 00:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ／台北報導



副總統陳建仁昨重申「台灣將積極推動農藥用量減半政策」，並希望在2027年達成目標。記者林良齊／攝影 分享 facebook

根據統計，台灣農藥單位面積用量全球第一，尤其使用系統性殺蟲劑，更可能造成蝙蝠等動物族群消失。去年發生芬普尼毒雞蛋事件後，農委會主委林聰賢宣示「十年內農藥用量減半」，副總統陳建仁昨重申農藥用量減半政策不變，希望二○二七年達成目標。

台師大昨舉辦「台灣系統性殺蟲劑的衝擊與替代方案國際研討會」，出席的陳建仁指出，法國過去也曾使用農藥提升葡萄產量，但學者研究發現，農藥減量不會影響產量。法國也根據學者研究訂定國家行動綱領，並設置有機農業小組和農藥減量小組，要在二○二五年達成農藥用量減半。

據統計，台灣每公頃農藥用量高達十七公斤，是全球第一，比全世界平均用量零點五公斤高出許多。陳建仁說，台灣農藥單位面積使用量是「世界冠軍」，已對生態環境、人體健康造成危害。

台灣大學昆蟲系教授楊恩誠說，農藥有不同作用，台灣農藥最大的問題在「濫用」。

農藥分為接觸性和系統性，接觸性是依附植物表面接觸到昆蟲，系統性是昆蟲吸食植物汁液後發揮作用，殘餘時間長、不能用水洗掉。學者發現，系統性殺蟲劑造成許多動物及昆蟲慢性中毒。

台師大生命科學系教授吳忠信說，系統性殺蟲劑會被整株植物吸收，常見系統性農藥如益達胺、芬普尼等，不僅會影響昆蟲，也會影響高等動物的腦神經。研究就發現，蝙蝠體內累積大量益達胺，會破壞蝙蝠飛行的內建定位導航系統，使蝙蝠沒辦法正常回聲定位獵捕昆蟲，最後餓死。建議適度適量噴灑或採用生物防治等方法，減少農藥使用。