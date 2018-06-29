全國首間！眷村民宿在高雄

2018-06-29 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



高市文化局在建業新村推出「全國首創眷村民宿」，將在年底前掛牌正式營運。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

為了讓眷村文化保存更加深化與活化，高雄市文化局與國防部合作推出「進化版」以住代護計畫，由文化局徵選自然人進住眷村開設民宿，吸引更多人來體驗眷村生活。這是全國第一個「眷村民宿」，也是全國文化景觀作為民宿的首例。

高雄市目前保存全國最大面積的眷村。有別於其他縣市保留眷村作為藝術家進駐，或是引進商業行為，高雄市文化局在二○一四年提出以住為核心的眷村保存政策，由文化局向軍方取得代管後，修繕房舍徵選媒合新住戶進住，以實際的居住行為來維護眷舍。

高市文化局在建業新村推出「全國首創眷村民宿」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

眷村「以住代護」實施四年來，已有人才基地、全民修屋、老屋勞動營三個系列計畫，共媒合九十一戶進住左營建業與鳳山黃埔新村，展現「眷村因住而生、因住而活」的價值理念。

眷村可以經營民宿嗎？高雄市副市長史哲表示，進化版以住代護方案是由國防部酌收經費挹注眷改基金，讓不得營利限制順勢解套。民宿管理辦法也於去年底修正，文化資產可作為經營民宿主體。史哲說，眷村民宿是眷村文化保存推廣的嶄新模式，也是國防部、文化局、民宿業者、進住旅客四贏策略。

「眷村民宿」計畫選擇黃埔及建業新村共廿七戶，開放徵求民宿申請，七月一日至八月十四日可看屋，九月十四日截止收件，預計年底前掛牌正式營運，詳情可上以住代護官網。

高雄市文化局長尹立表示，此次開放申請的眷村民宿，文化局將投入前期修繕、改善工程到取得建物使用許可，並將協助進駐者取得合法經營民宿登記。