別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



近日一名號稱行政院員工的台灣女子，疑因為不願支付行李超重費用，因此於日本名古屋中部機場大罵捷星日本航空的地勤，事發影片上傳至網路後，引起網友熱烈討論。其實各家廉價航空對於託運行李的重量、大小與超重費用都有嚴格的規範，建議旅客最好多加預先了解，避免成為失格的旅人或是壞了出遊興致。

相較於已包含託運行李額度的傳統型航空公司，多數廉價航空公司的行李額度都是「旅客依照個人需求另外購買」，費用各異；也有部份航空是比照傳統航空，將行李包含在票價之中。例如釜山航空、真航空每人就已有15公斤的基本託運額度，超重需支付超重費。若以香草航空為例，「繽紛香草」雖票價較高，但已包含20公斤託運行李與其他服務，「原味香草」機票價格就未含行李，乘客也可以自行預先加購20～100公斤的行李額度，售價為900～5,700元。其他如台灣虎航，也有20～80公斤的加購行李額度可供選擇。

雖然廉航的行李重量需另行付費，但由於一般傳統航空的每人行李重量僅約23～30公斤，超過即需支付超重費用，因此對行李超過30公斤以上的旅客而言，廉航的行李計費模式，反而更便利與划算。