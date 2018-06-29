A Cappella環島趴趴GO 今夏最狂的行動音樂廳出發

2018-06-29 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為迎接即將到來的2018Vocal Asia Festival新竹國際阿卡貝拉藝術節，Big City遠東巨城購物中心攜手科華基金會『樂』計畫，推出阿卡貝拉音樂環島計劃 - 『A Cappella環島趴趴GO!』。

特別徵召新竹在地海鷗．K人聲樂團，將承載夢想的歌聲裝上車，駕著胖卡變身的『行動音樂廳』，6位歌手預計花8天的時間，繞行全台938公里。6月30日上午，從新竹Big City遠東巨城購物中心出發一路南下，行經台中、台南、高雄、屏東，再往東部的台東、花蓮、宜蘭、台北，最後回到新竹。 不管是城市、山巔、海濱，廟口或只是馬路邊，走到哪唱到哪。

科華基金會暨Vocal Asia執行長陳午明表示，阿卡貝拉是很親近人的一項表演藝術，唱歌更是一件令人開心的事情。今年Vocal Asia Festival在新竹的遠東巨城購物中心舉辦，而新竹剛好就有一支年輕有活力的阿卡貝拉團隊 - 海鷗．K人聲樂團，於是在經過半年多的籌劃，這計劃終於成行了。

『樂』計畫源起於NSO 30周年與蘇打綠的跨界合作，不但是2017年第一場音樂廳的演出，同時也是蘇打綠休團前的最後一場演出。當天的演出不只是讓音樂的感動延續到場外，更是把這份對音樂對世界的責任延續下去的契機。在流行樂壇成績斐然的蘇打綠，更多是心心念念在音樂教育的推廣，持續在音樂耕耘這條道路上與想法契合的夥伴一起努力。因此在『樂』計畫發起人邱瑗的助力之下，由長期支持藝文活動的陳鳳文董事長邀集產學界的朋友 - 嚴長壽先生、黃宛華女士、李靜芳女士、周美青女士共同成立科華文教基金會，接棒『樂』計畫的音樂推廣工作。

『樂』計畫自2017年4月開始，從台東偏鄉出發，開始進行一連串的活動，包含：音樂會、講座，類型涵蓋古典音樂、爵士音樂、阿卡貝拉音樂…等，同時也多的著重在各音樂類型的種子師資培訓課程。

2018年，為傳遞音樂的美好，6月底推出代號「ACA 胖卡」的『A Cappella環島趴趴GO!』以機動環島方式前往全台各地，藉由阿卡貝拉演唱，與當地居民和學生進行互動交流。

今年夏天，不必捨近求遠，在新竹就能欣賞到國際級阿卡貝拉音樂演出。2018年Vocal Asia Festival即將於8月16日至8月19日在Big City遠東巨城購物中心盛大登場。