加拿大航空貼心 台加航線增台語組空服

2018-06-29 21:47 中央社 台北29日電



加拿大航空復飛台灣滿週年，今天宣布，7月起正式在台北往返溫哥華航線機上提供台語組空服員服務。

加拿大航空台灣區總經理陳美至說，加拿大本身就是一個融合多國族群的國家，加拿大航空的空服員也擁有多國語言的優勢，加航也率先全球外籍航空公司，首推機上台語組空服員，讓服務更在地化。

加航台北-溫哥航線原本每班配置3名中文組空服員，6月試辦2名中文組空服員加一名台語組空服員，旅客反應不錯，7月正式上線。

陳美至說，加航已有近百名台裔組員報考公司內部的台語組空服員資格，這些台裔組員很多是小時候移民加拿大，為成為台語組空服員，還會彼此練習。

加航為慶祝台北-溫哥華航線開航週年，繼上週宣布全線9折優惠後，再推出第二波回饋，將與台灣「e-go台灣租車旅遊集團」合作，7月4日至9月底，推出免費送機服務。

陳美至說，除了全艙等旅客都適用的送機巴士專車，每天中午12時會有一班免費送機專用巴士自松山機場發車至桃園機場，座位數量有限，以預先上網報名登記的方式為準。

另尊享商務艙旅客也可預約限定的賓士專車，提供自大台北地區至桃園機場的免費送機服務，限量100名，官網訂票旅客或旅行社團體客人都適用。