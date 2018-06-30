健康你我他／年紀輕輕老骨頭 發憤養骨記

2018-06-30 00:05 聯合報 圖與文╱遊俠（新北市土城）



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年輕時一次無意中的骨密檢測，負值二點多的數據沒能給無知的自己有特別感覺，倒是「相當七十多歲的骨頭」這句分析報告嚇到花樣年華的我，尤其一同參與檢驗的同事不乏年紀比我長者，我這身「老骨頭」登時成為眾人訕笑的對象。為雪恥辱，心中暗誓不得再馬虎過日，當下蒐集相關資訊，始知骨質疏鬆症之嚴重性，為免影響遙遠的老年生活，補強刻不容緩。

首先最容易的是從曬太陽補充維他命D下手，年輕時深信一白遮三醜，既非天生麗質總盼長相至少看來素淨，所以防曬做得徹底得很，這下改變觀念，保命重於美醜。於是早晨時光開始接受太陽公公是繪本中所描繪的可人兒，不再是避之唯恐不及的歹毒惡魔；接著偏食的壞習慣也以健康取向改善，芝麻、小魚乾等增強鈣質的食物隨時入餐補強。

最重要的是運動不可少，一向不太有運動細胞的我沒一項精通，更甭提持續性；為化解自己的惰性，參加團體課程定時運動是比較適合自己的。選了有氧韻律、肌力瑜伽勤做，雖然一開始吃足苦頭，協調力、心肺功能欠佳，經常被老師點名加油，但多年下來，還真為自己的骨密加了把勁。

前陣子再複檢，數值是負的一點多，醫師評判以我現今花甲之年，這樣的數據還算漂亮，因為流失的速度是緩慢的；竊喜跟年輕時相比，這等成績已足堪告慰一切的努力，因此所有補強措施只要力仍有逮，仍需持續行之為上。