器官移植 台大寫5全台首例、1全球首例

2018-06-29 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



台大醫院器官移植50周年，創下5大全台首例及一個全球首例，扮演亞洲器官移植發展史重要角色。 記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

器官移植是21世紀重要醫療發明之一，讓器官衰竭的病人繼續健康的人生旅程。台大醫院在亞洲器官移植發展史中扮演重要角色，50年的器官移植發展長河，創下5大全台首例及1個全球首例。

時間回到1968年5月27日，台大外科醫師李俊仁、李治學率領移植團隊完成亞洲首例親屬腎臟移植手術，這個創舉成為台灣，甚至亞洲器官移植開端。台大今天舉辦「台大醫院器官移植50週年」活動，李俊仁醫師的兒子李乃信也蒞臨現場，同樣身為一名醫者，他說，「父親是他心中永遠的巨人」。

台大外科部主任黃俊升表示，台灣1987年6月公布《人體器官移植條例》成為亞洲第一個訂有器官移植法律的國家，同年7月台大醫院再創全台首例心臟移植，至今年5月止台大已完成576例心臟移植手術，是台灣心臟移植總數最多的醫療中心。

黃俊升分享，目前台大是全台唯一能執行心肺移植的醫院，台灣首例心肺移植是1993年在台大完成，至今已累積7例心肺移植案例；1994年完成台灣第一例胰腎同時移植、2004年成功創下台灣首例血型不相容腎臟移植紀錄。

台大2008年又寫下一創舉，成為全球首例在無心狀態利用葉克膜體外維生系統輔助16天後心臟移植。一名因嚴重心內膜炎進行心臟切除術的患者，經兩部葉克膜體外維生系統輔助，無心臟仍存活16天，由時任台大心臟血管外科教授、現任輔大醫院院長的王水深帶領團隊進行心臟移植手術，術後穩定出院。