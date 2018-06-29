母親遺愛 76歲的他腎臟108歲

2018-06-29 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



目前負責照料陳明雄（左一）的台大醫院外科主治醫師蔡孟昆（左二）說，以一顆108歲的腎臟而言，其功能相當穩定，與一般70多歲長者無異。 記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

接受器官捐贈的病患就像得到一張人生續乘票，逃離提前從生命列車下車的命運。76歲的陳明雄是目前台灣腎臟移植存活最久的病患，移植時，陳媽媽61歲，給了一顆腎臟，那時陳明雄才31歲，算算他與媽媽的腎共處45年，這顆腎臟已經108歲了，現在他偶爾還會小酌助興，活得像正常人一樣。

台灣器官移植史今年邁入50周年，1968年5月27日由台大醫院外科醫師李俊仁、李治學率領的移植團隊，進行亞洲首例親屬腎臟移植手術，台大外科部主任黃俊升表示，腎臟移植手術後存活10年的患者達86%，比率相當高。

陳明雄是目前台灣腎臟移植存活最久的病患，30歲時不慎在任教的學校跌傷，脛骨腫了一周未消，就醫診斷出患有慢性腎炎。他誤信偏方亂吃藥，一年後惡化成尿毒症，必須洗腎，當時不了解器官移植，曾一度拒絕。

「這顆腎臟108歲！」陳明雄提及舊事不禁紅了眼眶，他說，學生們主動為他募款手術費，甚至提筆寫信給當時的行政院長蔣經國，60多歲母親堅持捐腎，盼兒子活更久。

陳明雄與媽媽的腎共處45年，他透露，曾問當時主刀的醫師李俊仁，「移植成功後可否飲酒？」，李幽默地回說，「不能喝酒，幹嘛換腎？」換腎後的他為了不負母親二次贈與生命，將無私奉獻的精神付諸於教育，勇奪特殊優良教師獎。

台大醫院外科主治醫師蔡孟昆表示，以一顆108歲的腎臟而言，其 功能相當穩定，與一般70多歲長者無異，無特別需要留意的大問題。