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科普好健康／愛吃柿子、破布子 易有胃糞石 ?

2018-06-29 23:49聯合報 文／簡錫淵醫師 台安醫院內視鏡治療中心主任

內視鏡團隊運用先進的器械設備將胃糞石取出。 圖╱簡錫淵醫師提供
內視鏡團隊運用先進的器械設備將胃糞石取出。 圖╱簡錫淵醫師提供
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胃糞石（Gastric Bezoar）是一種出現在胃內的硬塊（有時候像石頭般堅硬、大多時候是一團很有韌性無法散化的團塊），主要是因為先有一點不消化的東西卡在胃裡面，然後隨著進食而再吸附更多的物質，最後形成滾雪球般的效應，團塊越滾越大。

胃糞石依其成分，主要分為植物糞石（phytobezoar）和毛髮糞石（trichobezoar）。其中以植物糞石較常見，是由無法消化的植物纖維集結而成。毛髮糞石由毛髮組成，常見於有拔毛症和異物吞食習慣的精神異常患者

最常見引起植物糞石的食物是破布子與柿子。破布子中的黏性汁液，在胃中容易和其他高纖維食物混合形成結塊。柿子的粗纖維因較不易消化，吃多了也可能形成胃糞石、其他不易消化的粗纖維也可能引起胃糞石。

咀嚼不良、糖尿病患者要注意

有幾類患者比較容易發生胃糞石，例如糖尿病患者常有胃蠕動不良；接受胃切除及迷走神經切除者、慢性消化性潰瘍以及甲狀腺功能低下者，其胃蠕動功能都比較差；此外，牙齒咀嚼功能不好導致無法咬碎食物者，也比較容易形成胃糞石。

胃糞石主要症狀是上腹不適，腹脹、腹痛，有時也合併惡心和嘔吐，而最準確的檢查工具是胃鏡，在胃鏡下要診斷胃糞石並不困難。曾有些以飲用可樂的方式來溶解小型胃糞石的案例報告，較大的糞石可經由內視鏡處理，利用內視鏡器械夾碎，並一片片取出。若是內視鏡治療失敗或是糞石產生出血、阻塞、穿孔等併發症，便需要外科手術治療。

大型糞石 用內視鏡器械夾碎

日前，72歲的蔡女士因爲反覆的嘔酸及腹部脹痛就診求治，內視鏡檢查發現有胃潰瘍與一個約5公分大的硬塊，診斷為胃糞石。詢問病史，蔡女士是從事柿子栽種的事業，也常食用柿子。確診之後，安排病患住院進行內視鏡移除，由於5公分的胃糞石過大，無法通過極限寬度為3至3.5公分的喉頭，所以必須先將胃糞石於胃內切碎為較小的糞石，再逐一取出，以多種內視鏡器械（齒鉗、注射針、圈套器…等）將胃糞石安全取出，病患也在移除次日開始正常進食，不再出現嘔吐症狀。

建議胃腸功能欠佳、糖尿病患者、甲狀腺功能低下、牙齒咀嚼功能不好的人，對於柿子、破布子等食物，應予避免，另外攝取高纖維的蔬果後，要多補充水分，以避免胃糞石的產生。

簡錫淵醫師／台安醫院內視鏡治療中心主任
簡錫淵醫師／台安醫院內視鏡治療中心主任
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患者糖尿病牙齒腸胃道

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