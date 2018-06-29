高普考下周將登場 考試院公告增列名額792人

2018-06-29 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



國考年度重要大事107年高普考即將在7月6日至7月10日登場，考試院本周公告增列需用名額792人，加上原有公告名額，共有3963人，其中，高考三級2748人、普考1215人。

考試院公告，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，高考三級增列567人、普考225人，其中高考三級又以土木工程增列92名名額為多、其次是財稅行政增列29名、公職社工師增列27名、建築工程增列25名、資訊處理增列22名；普考則是土木工程增列32名為最多、其次是資訊處理增列16名。

因高普考將在下周登場，考選部已將入場證全面以電子郵件寄送，提醒考生務必自行下載。

另外，因夏季炎熱，國考過去僅7、8月開放試場吹冷氣，為了提供考生更舒適的環境，從去年起，提前到6月即開放冷氣、並延長至9月，今年照樣採去年作法，從6月至9月的各項國考試場繼續實施開放冷氣。

不過考選部提醒應考人，因夏季為用電高峰期，考試期間可能會發生冷氣設備運轉等問題，包括噪音、滴水、溫度不一、冷房效果不佳，甚至跳電等，若發生冷氣故障或跳電無法立即修復，將開啟門窗或風扇繼續考試，應考人不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。