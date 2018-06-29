台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



為因應企業化經營及補充退離人力，台電持續招考新進人員，今年12月將辦理第二次新進雇用人員甄試，預計招考700餘名，培訓期間起新為20K，正式雇用起薪30K，逐年調薪，第4年可望加薪至40K。

台電為經濟部所屬國營事業，薪資福利佳，可享績效獎金、考核獎金、年度考核獎金、最高可達4.6個月年終獎金，吸引不少考生報考，台電公告本次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等類別，詳細類別及名額等，將會列在甄試簡章，並在8月23日正式對外公布，考試日期則訂於12月23日，於全國4個考區舉行筆試。

台電表示，做為肩負穩定供電重任的國營事業，除了在105年初成立事業部邁向企業化經營，106年初電業法修法後，更面臨能源轉型及綠電開放等電業經營的挑戰，為掌握改革契機以增加競爭力，加上台電未來10年將有3成5員工陸續退離，將持續招募新血以補充人力。