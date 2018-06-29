孕婦停車位粉紅內框 8月發停車證

2018-06-29 20:18 中央社 台北29日電



交通部今天發布實施「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」。停車位有粉紅內框，容易識別，交通部也正趕印200萬張停車證，8月起透過衛生所、醫院發放。

「兒童及少年福利與權益保障法」規定公共停車場應保留約2%的停車位，提供載有孕婦及育有六歲以下兒童者停車，交通部訂定相關管理辦法，今天起實施。

根據這項管理辦法，公有停車場提供的孕婦及育有六歲以下兒童的專用停車位，是在停車位白色標線內劃設粉紅色內框，很容易識別，停車位也會懸掛標誌。

交通部路政司副司長張舜清說，目前正趕印200萬張供孕婦及育有六歲以下兒童者在公共停車場專有車位的停車證，孕婦版的底色是粉紅色，兒童版底色是黃色，8月起，透過各地衛生所及醫院發放給符合需求者。

張舜清說，已與衛福部協調，明年起新版的孕婦健康手冊及兒童健康手冊，都會附帶相關停車證。

如果孕婦及育有六歲以下兒童者未領取相關停車證，在公共停車場專有停車位停車時，也可以孕婦健康手冊及兒童健康手冊識別。

張舜清說，今年12月16日前，公共停車場應依規定完成設置孕婦及育有六歲以下兒童的停車位，若未依規定設置，並經勸告未改善者，可罰新台幣1萬至5萬元。

至於民眾違反規定占用孕婦及育有六歲以下兒童專用的停車位，根據管理辦法，停車場經營業應通報停車場主管機關或警察機關，依停車場法罰600元至1200元罰鍰，但罰則是管理辦法實施一年後才生效。