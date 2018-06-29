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張拓蕪90歲辭世 文化部長:作品見證大時代

2018-06-29 19:23聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

作家張拓蕪先生今(29)日辭世，享壽90歲。文化部晚間發布新聞稿表示，部長鄭麗君聞訊表示，張拓蕪先生畢生筆耕不輟，作品見證大時代下，複雜交錯的生命經驗，詼諧直率、真摯動人，為台灣文學留下許多珍貴資產。對於拓老辭世，鄭部長表達誠摯的哀思與敬意，文化部也將盡力協助家屬處理治喪事宜。

張拓蕪先生，本名張時雄，1928年生。曾入安徽后山中心小學及培英私塾，受過三年半小學教育及二年私塾教育。軍旅生涯共31年，歷任文書士、康樂士、班長、編撰官、節目組長等職，1973年退役後專事寫作。

張拓蕪先生創作文類包括詩、散文，1973年退役，其後寫下自傳性系列散文「代馬五書」，以樸實率真的筆，寫盡了大時代裏小人物的辛酸與歡樂，令人動容，獲得極高評價。司馬中原評論代馬系列散文「重現了他當年的生活情境，也顯示出時代的真實面顏，他的文字毫無矯飾，銳筆縱橫，盡情奔放，不但細緻描摹了生活的表態，更深深刻示出生命的神髓」。

除此之外，張拓蕪先生還著有《左殘閒話》、《坎坷歲月》、《坐對一山愁》等總共10餘本散文集，曾獲國軍新文藝金像獎、教育部文化局大型金鐘獎及個人優等編輯獎、文復會金筆獎散文類首獎、中山文藝獎散文獎、國家文藝獎等獎項。

張拓蕪上半生拿槍，下半生拿筆。記者陳宛茜/攝影
張拓蕪上半生拿槍，下半生拿筆。記者陳宛茜/攝影
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