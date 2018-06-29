賣粥傅家外孫女為何須換心 擴大性心肌病變惹禍

2018-06-29 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



近日臉書瘋傳一名傅姓老翁為分擔因心臟病正等待換心手術的外孫女醫療費，將心願手寫成一張張信件，送給買粥的客人。但小孫女到底罹患怎樣的心臟疾病，居然需進行換心手術？台大醫院心血管中心主任陳益祥解釋，都是擴大性心肌病變惹禍。

擴大性心肌病變分原發性與繼發性兩種，繼發性可能因病毒感染導致，原發性的原因不明。陳益祥指出，小孫女屬於發病原因不明的原發性擴大性心肌病變，經典症狀與其他心臟疾病常見症狀相同，走路容易氣喘吁吁，心肺功能差，有心臟衰竭風險。

原發性擴大性心肌病變，主要發病族群以成年人為主，但有偶也會出現像傅家外孫女這樣的特例，目前台搭醫院大約有4、5名小朋友罹患該病，都在等待換心手術。

陳益祥坦言，兒童心臟捐贈不好等，以傅家外孫女而言，5至10歲兒童至少需等待2至3年才有機會進行心臟移植，最近一次台大醫院10歲以下兒童心臟移植已是2年前的事。因為10歲以下的孩子都是父母眼中的心肝寶貝，意外發生時，一定會要求醫療人員盡力搶救，所以兒童心臟捐贈者較少。

陳益祥表示，小孫女目前狀況穩定，雖還在等待移植，但不至於需馬上換心。在醫療負擔上，健保給付換心手術，唯一需自費的是抗心臟衰竭藥物，每天一顆藥約100元，但小孩劑量少，大概只需服用四分之一至五分之一顆藥，負擔不大，主要花費應是北上的交通費跟租屋費。