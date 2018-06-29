228後來台搜捕謝雪紅 張拓蕪一生都是故事

2018-06-29 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



以「代馬輸卒手記」享譽文壇的作家張拓蕪，今晨以90歲辭世。文訊總編輯封德屏證實此事，表示昨日她才剛與作家林立青、樸月等人為張拓蕪賀壽，沒想到一天後已天人永隔。

張拓蕪本名張時雄，14歲從軍，1947年來台。他受訪時曾表示，「二二八事變後兩個禮拜，我跟著軍隊到了台灣，在山區到處搜捕謝雪紅。」

他坦承自己是逃家從軍，「因為在家裡老挨打，我不怕苦，就怕挨打」。「流浪」的因子在血液裡紮了根，他連當兵也是當「流動兵」，發了餉就「開小差」，花光錢再找軍隊投靠。

張拓蕪本名很像筆名。他透露，「拓蕪」這兩字也是自己「湊」來的，「有一次投靠軍隊，他們要幫我報身份證、不許我頂別人的名字。我當場翻桌上的王雲五字典，隨便找上兩個字。」

張拓蕪出身農家，小學都沒念畢業。但他喜愛文藝，當兵時便憑新詩拿過國軍文藝金像獎。還沒正式成為作家前，他看到路邊、垃圾堆裡的破書、報紙，一定撿起來仔細看過一遍。

1973年張拓蕪不幸中風、只能從軍中退伍。朋友勸他把自己的故事寫出來，就是紅極一時的「代馬輸卒手記」。光一本書的版稅能夠他買棟房子。大陸開放，張拓蕪只帶了四本自己寫的書回到家鄉，恭恭敬敬放在祖父和父親的墳前。

半生戎馬，換來滿肚子的故事。張拓蕪自豪「沒人說故事及得上我」。他曾透露，司馬中原、朱西甯等作家，最喜歡找張拓蕪說故事，他的故事也成了他們筆下的小說。

一生俯拾都是小說題材，張拓蕪卻只寫過兩篇小說。他受訪時說，「我肚裡的故事太粗糙了，不夠『油』！」此勤讀詩詞、背誦名家佳句，希望讓自己的文章愈來愈有文學味，「不再是『代馬輸卒手記』裡那個蓬頭垢面的老粗了。」