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魏海敏她和她們特展 一人千面的京劇藝術歷程

2018-06-29 20:19中央社 台北29日電

「我們一直往前衝，沒想過也沒時間停下來省思究竟做過了什麼，於是不斷重複、重複，就不會進步，也不知有什麼可以留下。」京劇名角魏海敏，在「魏海敏 她和她們」特展開展前夕這麼說著。

奠基於傳統旦角行當，卻不斷創意突破、塑造鮮明角色的魏海敏，師承梅派，是兩岸京劇界名角。眾所周知，在傳統戲曲舞台上，她能完美詮釋「貴妃醉酒」的華貴雍容、「霸王別姬」的淒美優雅；在現代劇場的新編劇作裡，她又能演繹「金鎖記」曹七巧的變態執迷，也能收服美國劇場導演羅伯威爾森、主演「歐蘭朵」。

傳統戲曲的演員，多半是學了戲、拿了劇本，就照章演出，重的是身段與唱腔表現，對於角色人物的內裡狀態並不多著墨挖掘。魏海敏雖然也是傳統出身，但她坦言自己從小就「孤僻又刻苦」，加上律己甚嚴的摩羯座性格，她不斷追尋精進的機會，也從不間斷「挑剔」著自己的演出。

「每次演出前，我就想著哪一句不能再唱成前一次的樣子；演出後，又想著哪一句下次應該怎麼唱才對，又該怎麼表現角色內心活動。所以1991年我還去拜了梅葆玖為師、學梅派，一路戰戰兢兢，對自己斤斤計較。」魏海敏苦笑。

2003年，魏海敏主演國光劇團「王熙鳳大鬧寧國府」，那是個分水嶺，因為從那之後，魏海敏開始不間斷挑戰新編戲裡的各種角色，虛構的、寫實的，當代的、歷史上的，「大概是從那之後，我慢慢開始能掌握自己在舞台上是怎麼一回事，對於表演，漸漸豁然開朗。」

在魏海敏的標準裡，「好演員要一人千面」，對她而言，每一次的角色經歷都是「烈火焚身，然後終能脫胎換骨」，身為演員多年，也不免讓台下現實生活中的自己與台上扮上角色的自己相互呼應。

她特別提了2009年的獨角戲「歐蘭朵」，那是一個忽男忽女、橫跨400年時空跨度的角色，「那次演出之後，我開始認真體會到，在人生道路上只有盡情去經驗每件事，最終才能清晰理解，那些過程在生命裡的意義與可能帶來的安排。」

魏海敏說起她自己的人生劇本，說起不美滿的原生家庭，還有後來未能長久的婚姻，「小時候家庭不美滿，因此一心追尋完整、美滿的家庭，我以為那是可以被追尋的。但最終會發現，自己嚮往的、欲望的，生命並不會照著安排，只能臣服、體驗。」

從戲映照人生、省思人生，再反饋到舞台上的角色，魏海敏終於豁然開朗，在舞台上更從容自得，那自信無懼的氣場，讓人感覺每個角色都是為了魏海敏量身打造的。

在「魏海敏 她和她們」特展中，魏海敏與張忘攜手策展，展示了她的戲服、小物、配飾，展示了她的書信手稿、演出紀錄與媒體報導。另有攝影師范毅舜的角色劇照、紀錄片導演葉蔭龍的影片訪談，以及藝術家邱垂龍設計的互動多媒體展區。走過展場一圈，能看見半世紀的魏海敏從台上到台下的藝術生命史。

「魏海敏 她和她們」特展自6月30日起至7月29日在台灣戲曲中心臺灣音樂館展出；由魏海敏主演的國光劇團「金鎖記」則自7月5日至8日在台灣戲曲中心大表演廳演出。

劇場京劇
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