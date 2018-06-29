澳洲聯勸分享 「集合影響力」

2018-06-29 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



社會問題通常需要長久經營及結合眾人之力，才能改變現況，因此聯合勸募辦理「107年度全國審查暨稽核委員年會」希望為社福界帶來「集合影響力」以及「社會投資報酬（SROI）」概念，並透過台澳國際交流，讓更多弱勢朋友都能即時獲得幫助。

此次也邀請來自澳洲聯合勸募的Danielle Roderick，介紹當地成功的改變社區計畫，以及邀請資誠聯合會計師事務所李宜樺會計師，分享SROI如何運用貨幣化追蹤改善，讓社會影響力極大化。

聯合勸募借重國際組織的影響力，由主要負責在澳洲德魯伊特山區(Mt Druitt)創新計畫「The HIVE」的Danielle，說明如何運用「集合影響力」的概念，解決複雜的社會問題。他說明，在當地有1/3的學齡前孩童都是發展遲緩的高危險群，澳洲聯合勸募結合政府與其他組織共同合作，目標要讓山區所有的小孩都能順利就學，跟上一般孩童的腳步，計畫從103年開啟至今，預計在未來四年服務1200位5歲以下的學齡前孩童順利就學。

「The HIVE」計畫是一種跨組織、跨專業的合作，共同解決特定社區議題的專案。聯合勸募一直以來也鼓勵補助的社福團體一起深耕社區，發揮改變的力量，這次特別在會後，安排Danielle到萬華社區參訪，由聯合勸募攜手立心基金會，從91年合作至今，長期推動的社區網絡，彼此交流社區工作的心得。