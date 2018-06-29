戴墨鏡看展 台灣漫畫英雄閃到你

2018-06-29 18:31 中央社 台北29日電



夏天除了遮陽要戴墨鏡，走進文總一樓的「LOCAL HERO 閃到你」特展也得戴墨鏡。大門一開，漫畫家筆下的林默娘、莫那魯道、巴力入等台灣英雄，藉由霓虹塑形，閃閃發光。

為展現台灣漫畫軟實力，也呼應目前正在國立故宮博物院展出的「千年一問－鄭問故宮大展」，文化總會舉辦的「LOCAL HERO 閃到你」漫畫展今天下午開展，藉由展覽讓社會重視台灣本地的漫畫創作，也重新思考台灣漫畫屆的英雄。

美國漫威英雄、日本鋼彈打響全球，但在台灣，也有一群滿腔熱血的漫畫工作者，選擇以史料為經、以想像為緯，用共同記憶點綴為坐標，從民族、科幻、信仰的不同軌跡，打造台灣專屬的英雄地圖。

文總副秘書長張鐵志表示，這次展覽除了展出漫畫家創作的台灣英雄，也回頭去看這些創作者，他們本身其實也都是英雄的代表。

「LOCAL HERO 閃到你」，挑選出具有台灣代表性的英雄角色，包含漫畫家邱若龍的「漫畫‧巴萊」、阿推的「超人巴力入」、韋宗成的「冥戰錄」，這三本漫畫筆下的英雄分別是驍勇善戰的莫那魯道、不死之身的巴力入、柔中帶剛的林默娘。

阿推指出，他是1962年出生，不僅是鄭問的學弟，也是「歡樂漫畫半月刊」的編輯，參與台灣漫畫新浪潮以及漫畫被審查的年代。

阿推在台灣初解禁的80年代，替「超人巴力入」打造的反空間，收留現實生活無法達成的想像，不過阿推認為，「英雄是虛構的，源自大家的期待」。

晚阿推20年出生的韋宗成，生長在解嚴後的台灣，成長過程一樣受到日本漫畫影響，但他這一代的創作人，反而在台灣這塊土地上尋找創作題材。

韋宗成筆下的林默娘長得萌、剛強又純潔，他讓信仰走入日常生活，一反神明莊嚴、距離遙遠的形象，而「冥戰錄」近期也被貴金影業買下影視版權，將改編為電視劇。

展場以漫畫中經典場景表現三位漫畫英雄的信念，再擷取作品中的英雄象徵，利用霓虹燈、燈管、鏡面及壓克力板，轉換為展場的空間語言，處處閃閃發光。

「LOCAL HERO 閃到你」即日起至8月19日在文化總會城南空間No.1展出。