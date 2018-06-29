影／「用肺發電」基隆人發起塗鴉貨櫃反深澳

2018-06-29 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



戴著防毒面具，女孩在黑煙中流著眼淚，後方的魚群、海龜受到黑煙排放的荼毒...，近來一只塗鴉著「用肺發電，基隆命賤」的貨櫃，幾度在大台北地區快閃出沒，引起不少過路人注意，這是來自一群基隆居民的心聲。

今年3月14日，環保署環評大會以8比9通過深澳燃煤電廠環差案，引起當地居民擔心空氣汙染將讓在地帶來無可挽救的改變，發起者胡先生與一群基隆居民，委託蘇姓藝術家利用環保顏料街頭塗鴉方式，以「塗鴉貨櫃救基隆」為題，發起無聲的抗議。

發起者胡先生表示，他們的組成有來自基隆、新北的居民，以及關心環境的人士，過去長期關注空氣汙染問題，今年當他們發現政府要重啟深澳電廠時，最擔心的就是當地的孩子們受到空氣汙染影響，他們實在不忍基隆的下一代，將帶著口罩上課與生活。

胡先生說，不是所有抗爭都要「血淋淋」，他們透過貨櫃塗鴉方式表達訴求，在繪畫的途中讓來往的社會大眾了解這件事的重要性，希望現任的基隆市長、新北市長、台北市長及行政院，都能重新考量深澳電廠的必要性，也能聽聽所有人民的心聲，認真考慮下一代的健康，而不是只考慮眼前的政治利益。

近月來，發起團隊透過募款方式，以微薄的材料費委託藝術家蘇先生，共同呼應訴求。胡先生表示，基隆曾是世界第七大運輸港，因此他們採用「貨櫃」代表基隆，將在新北、台北、基隆，租借空地，請藝術家現場創作貨櫃塗鴉，後續也將集結這些貨櫃舉辦遊行或展覽，目前正在跟華山、松菸等地申請場地，也期盼有公民營單位提供場地，讓他們去現場做貨櫃塗鴉。

長期也在關注環境議題的塗鴉者蘇老師表示，空汙影響全台灣，他盼能藉由自身專長，將聲音傳達出去，他參考基隆地形，以代表遭到汙染空氣的黑色為基底，繪畫戴著防毒面具的孩子、受到影響的生態，「這代表空氣汙染不只影響到我們的健康，更威脅到下一代」，甚至導致魚類、海龜、珊瑚及基隆當地保育類生物死亡。