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科博館漫步太陽系特展 NASA供8K影片加持

2018-06-29 18:31中央社 台中29日電

國立自然科學博物館從今天起到明年2月17日舉辦「漫步太陽系」特展，美國NASA特別提供2段3分鐘的8K影片，結合台達電8K投影機呈現，是特展中的一大亮點。

「漫步太陽系」特展今天舉行開幕記者會，包括台達電創辦人鄭崇華、交通部長賀陳旦等人都出席，擔任策展人的科博館長孫維新親自解說特展中的亮點及規劃特展的緣起。他強調，希望舉辦一場最人文、最藝術的科學展，作家張大春還特別為這場特展題了墨寶。

孫維新表示，過去20年來科學家對太陽系的探索得到很多成果，但這些新知都還未進入教科書中，所以決定規劃這項特展，在規劃過程中，一直思考如何展現太陽的活動細節，及太陽畫面的震撼之處，而美國國家航空暨太空總署（NASA）近年發射的「太陽動力天文台」提供無與倫比的精彩太陽監測畫面。

孫維新指出，經請NASA協助支援這項特展，在NASA總部任務科學家李傑信的幫忙下獲得同意，並由NASA高達太空中心的太陽影像團隊專門為特展製作2段3分鐘的8K影片。

由於8K影片的資料量太大，無法通過網路下載，孫維新表示，這2段影片是由李傑信親自手提硬碟送到台灣，拿到硬碟後光轉檔就花19小時。為提供最佳觀賞效果，展場以台達電的8K投影機設置在太陽觀景平台上，能將NASA為這項特展製作8K太陽影像的極致細節，清楚的呈現在觀眾面前。

鄭崇華表示，台達電提供全展場高亮度的節能投影機，亮度可達2萬5000流明，可說是世界最亮的8K雷射投影機，可以將NASA所提供的8K影像作完整呈現，期待大家敞開心胸到科博館看展，就可以理解生命有多短促，宇宙有多大。

NASA太陽系太空
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