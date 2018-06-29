閉館3年整建前夕 史博館邀五月畫會前輩座談

2018-06-29 17:16 中央社 台北29日電



1955年創建的國立歷史博物館(史博館)，7月將全面閉館整修兩年半。聯合報系記者陳宛茜／攝影 分享 facebook 歷史博物館7月起閉館整建，工程開始前，史博館邀回1962年曾在館前合影的五月畫會前輩舉行「史博小別，八方來會：五月四騎士—重現歷史現場」暨「國立歷史博物館回顧與前瞻座談會」。

1962年，台灣重要的現代藝術繪畫先驅「五月畫會」成員韓湘寧、莊喆、彭萬墀與劉國松曾在史博館的庭院留下合影，那張照片的畫面雖已泛黃，卻留存下台灣當代美術發展的切片。

在6月29日、史博館閉館整建前夕，史博館找回劉國松、韓湘寧兩人重回史博館，跟大家分享當年台灣當代美術發展的盛況與風貌，重現史博館56年前歷史現場。無法親自回台與會的彭萬墀、莊喆也分別從巴黎、紐約寄上文稿祝福。

此外，史博館也邀請前館長黃光男、國史館館長吳密察與專家學者、業內人士共同參與「國立歷史博物館回顧與前瞻座談會」，針對史博館在台灣博物館事業中的地位與定位、展覽的發展特色與文物蒐藏特色等面向討論。

史博館開館已63年，未來三年將針對館舍空間、服務機能、營運管理等面向，制定全面提升規劃。史博館表示，藉由閉館前的座談會，以及參與者對史博館的懷舊憶往、凝聚共識，提出精闢的觀察與寶貴的建言，要藉此回顧反思史博館逾一甲子以來的建樹發展及定位方向以繼往開來。