用點字認識天文！氣象局贈書視障協會

2018-06-29 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局為加強對視障朋友在氣象防災服務及科普教育的推廣，102年到106年陸續完成「氣象常識」、「大氣概述」、「天氣現象」及「認識地震」4類教材的雙視點字書及有聲書後，今年再與台北市視障者家長協會合作，完成天文相關之「星座故事」、「24節氣」共2類雙視點字書及有聲書。

氣象局今天下午贈書給台北市視障者家長協會，再由協會分送至全國各地啟明學校、圖書館、中小學、大專院校與視障者團體。台北市視障者家長協會調查顯示，先前氣象局的作法已廣獲啟明學校等「學生、老師、家長的好評」、引起「教育主管單位的重視」、漸獲視障團體與圖書館等「公益單位、民間企業及社會大眾的響應」，此次將再次協助視障生克服視覺缺損障礙，提升對氣象相關領域之學習效能。

氣象局表示，今年度除製作點字書及有聲書外，亦配合「預見氣象-氣象預報80週年特展」，在展場中之時光儀器走廊增設「雙視點字說明版及可觸摸儀器」，讓視障朋友也能享有與一般民眾相同之參與學習機會。本次活動有家長、學童參與人數近50人，於贈書後，隨即參觀體驗「預見氣象」特展，反應熱烈。