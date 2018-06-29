台大醫院器官移植50周年 創5全台1全球首例

2018-06-29 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



器官移植是21世紀重要醫療發明之一，讓器官衰竭的病人彷彿得到一張續乘車票，繼續健康的人生旅程。台大醫院在亞洲器官移植發展史中扮演重要角色，50年的器官移植發展長河，創下5大全台首例及一個全球首例。

時間回到1968年5月27日，台大醫院外科醫師李俊仁、李治學率領移植團隊完成亞洲首例親屬腎臟移植手術，這個創舉成為台灣，甚至亞洲器官移植開端。台大醫院今天舉辦「台大醫院器官移植50週年」活動，李俊仁醫師的兒子李乃信也蒞臨現場，同樣身為一名醫者，他說，父親是他心中永遠的巨人。

台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大醫院除寫下台灣首例親屬腎臟移植手術歷史，台灣1987年6月公布《人體器官移植條例》成為亞洲第一個訂有器官移植法律的國家後，同年7月台大醫院完成台灣首例的心臟移植，至今年5月台大醫院已完成576例心臟移植手術，是台灣心臟移植總數最多的醫療中心。

黃俊升分享，1993年台大醫院則完成台灣首例心肺移植，至今年5月完成7例心肺移植，是全台唯一能執行心肺移植的醫院；1994年完成台灣首例胰腎同時移植、2004年成功創下台灣首例血型不相容腎臟移植紀錄。