服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



台灣的急性毒藥中毒的死亡案例逐年降低，但是台北榮總臨床毒物科發現，近年出現一種相當特殊的農藥「克凡派」，克凡派屬於一種低毒性的農藥，但若被人類作為自殺用的農藥，農藥服用後不會馬上出現症狀，甚至前5天身體機能完全正常，但到了第7天，身體突然出現中樞神經的反應，病發後3小時內猝死，是很罕見的延遲性中毒農藥，呼籲各界正視。

陽明大學附設醫院職業醫學科醫師林純吉表示，3年前有一名40多歲的中年婦女，家庭出現狀況，赴農藥行表明購買農藥，但業者認為婦女並非是農家，不敢販售高毒性的農藥給婦女，就販售低毒性的農藥「克凡派」。婦女有意圖自殺，服用250毫升後，身體出現盜汗等不適感，被送醫後，醫師卻沒辦法檢查出問題，但對方表明有服用農藥，因此要求她住院觀察。

住院期間，到第5天以前，婦女的身體都無任何異狀，直到第7天的晚上，婦女突然盜汗、昏迷，症狀出現短短3小時內，就突然猝死。林純吉表示，克凡派中毒是近幾年才被發現，主要是日本、韓國、印度等國家有出現案例，才逐漸被重視，現行沒有任何方法可以協助治療。