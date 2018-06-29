館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



花蓮震災後，善款使用爭議不斷，先被踢爆花蓮縣政府拿8億善款，補貼石材、觀光業者，接著又被當地議員指控，花蓮縣政府舉辦的「震後感恩餐會」，是動用善款的200多萬，引發捐款人震怒，其中，知名網紅「館長」直接開直播批評花蓮縣政府，衛生福利部今統計接受善款總額，總計達4億多萬，但其中有500多萬，因應先前爭議事件，已退還給捐款人。

衛福部社會救助及社工司科長詹恒表示，花蓮震災後，衛福部啟動募款機制，希望運用各界的愛心，協助災民重建家園，截至6月15日為止，衛福部已經募到4億3252萬5427元，大額捐款以企業或是團體為主。

詹恒表示，今年的募款金額有一部分，因應捐款人的需求，退還給捐款人，截至目前為止已經退還539萬元。詹恒表示，會有退款的情形，推測與先前媒體報導，花蓮縣政府有不當使用善款的負面消息有關，衛福部也因應捐款人需求，將款項退還給捐款人。

詹恒表示，衛福部募集的4億3252萬5427元，已經匯撥轉捐到花蓮災區使用，花蓮縣政府如何使用，都必須要公開審視，同步也將於明年2月底以前，要將使用的所有款項以及項目，報給衛福部。若是有不當使用的情形，將會輔導花蓮縣政府，但相信在媒體以及議員的監督下，縣政府將會妥善使用善款。