7號輕颱巴比侖朝日韓去 台灣沿海小心長浪

2018-06-29 16:04 中央社 台北29日電



今年第7號輕度颱風巴比侖今天上午形成，中央氣象局研判，未來颱風朝日本或韓國方向移動，對台灣無直接影響，但7月1日、2日，台灣北部及東半部沿海要小心長浪。

根據氣象局資料，巴比侖目前位置在鵝鑾鼻東南東方約1020公里海面上，以西北轉偏北方向朝琉球群島附近移動。

氣象局說，巴比侖隨後會繼續北上朝韓國或日本一帶行進，對台灣無直接影響，但7月1日、2日會為台灣北部及東半部沿海帶來長浪，民眾到海邊活動要多注意安全，若有規劃前往日韓一帶旅遊、洽公，要多留意航班資訊。