出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30 聯合新聞網 綜合報導



出國旅行務必慎選旅伴，否則很可能毀了興致。示意圖／Ingimage 分享 facebook

出國旅行旅伴要慎選，否則會壞了開開心心的旅遊興致，回國後還可能好友反目成仇。近日有一名大學生與男友出國旅遊時，因旅伴見色忘友打亂行程，讓她崩潰大哭。有網友在《嘰咕Park》上舉辦票選，詢問大家最害怕的旅伴類型，結果由「愛抱怨型」奪冠，旅遊氣氛最重要，跟這種掃興的人一同出遊實在令人開心不起來。

一名大學生在網上發文分享自己的泰國畢旅遇到「大雷包」旅伴，不僅見色忘友、打亂他們的行程，還沒有絲毫歉意，讓她痛批「這種人還需要當朋友？根本方便當隨便！」

另一名大學生看了貼文心有戚戚焉，他表示自己曾遇過每天凌晨五點就要全部人起床跑行程的控制狂，害他旅後回國睡了整整三天才恢復體力。他發文舉辦了「旅行時最怕遇到的雷包種類」投票，包括不受控型、行軍型、幽靈型、抱怨型、代購型、鄉愿型。

不受控型的人會賴床脫隊、見色忘友；行軍型的人喜歡按表操課、不知變通的控制狂；幽靈型的人對行程零貢獻，行前排旅程完全不幫忙；代購型的人只喜歡去購物點，對古蹟特色景點嗤之以鼻；鄉愿型的人則是被當冤大頭都不敢反擊。其中由「抱怨型」雷包最惹人厭，拿了近乎五成的票數。

許多人都認為遇到「愛抱怨型」旅伴會讓人崩潰，最後可能不歡而散。示意圖／Ingimage 分享 facebook

底下網友非常認同，留言「抱怨的真的很煩」、「只出一張嘴真的很掃興」、「抱怨會讓整個旅程心情很差」。另外有人留言「拖油瓶型也很可怕，只會扯後腿」、「遇過旅伴忘東忘西搞到無法上飛機」、「跟靈異體質的一起住飯店很可怕」、「遇過從第一天睡到最後一天，最後差點趕不上飛機的」。

有人分析這幾種討人厭雷包類型，他認為不受控型與代購型可以各跑行程，軍事型的雖然比較累，但能玩到很多，幽靈型只要脾氣好就沒關係，反觀抱怨型的人很容易毀掉整個旅程，搞到最後大家不歡而散。