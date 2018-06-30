親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30聯合新聞網 綜合報導

出國旅行務必慎選旅伴，否則很可能毀了興致。示意圖／Ingimage
出國旅行務必慎選旅伴，否則很可能毀了興致。示意圖／Ingimage
分享

出國旅行旅伴要慎選，否則會壞了開開心心的旅遊興致，回國後還可能好友反目成仇。近日有一名大學生與男友出國旅遊時，因旅伴見色忘友打亂行程，讓她崩潰大哭。有網友在《嘰咕Park》上舉辦票選，詢問大家最害怕的旅伴類型，結果由「愛抱怨型」奪冠，旅遊氣氛最重要，跟這種掃興的人一同出遊實在令人開心不起來。

一名大學生在網上發文分享自己的泰國畢旅遇到「大雷包」旅伴，不僅見色忘友、打亂他們的行程，還沒有絲毫歉意，讓她痛批「這種人還需要當朋友？根本方便當隨便！」

另一名大學生看了貼文心有戚戚焉，他表示自己曾遇過每天凌晨五點就要全部人起床跑行程的控制狂，害他旅後回國睡了整整三天才恢復體力。他發文舉辦了「旅行時最怕遇到的雷包種類」投票，包括不受控型、行軍型、幽靈型、抱怨型、代購型、鄉愿型。

不受控型的人會賴床脫隊、見色忘友；行軍型的人喜歡按表操課、不知變通的控制狂；幽靈型的人對行程零貢獻，行前排旅程完全不幫忙；代購型的人只喜歡去購物點，對古蹟特色景點嗤之以鼻；鄉愿型的人則是被當冤大頭都不敢反擊。其中由「抱怨型」雷包最惹人厭，拿了近乎五成的票數。

許多人都認為遇到「愛抱怨型」旅伴會讓人崩潰，最後可能不歡而散。示意圖／Ingim...
許多人都認為遇到「愛抱怨型」旅伴會讓人崩潰，最後可能不歡而散。示意圖／Ingimage
分享

底下網友非常認同，留言「抱怨的真的很煩」、「只出一張嘴真的很掃興」、「抱怨會讓整個旅程心情很差」。另外有人留言「拖油瓶型也很可怕，只會扯後腿」、「遇過旅伴忘東忘西搞到無法上飛機」、「跟靈異體質的一起住飯店很可怕」、「遇過從第一天睡到最後一天，最後差點趕不上飛機的」。

有人分析這幾種討人厭雷包類型，他認為不受控型與代購型可以各跑行程，軍事型的雖然比較累，但能玩到很多，幽靈型只要脾氣好就沒關係，反觀抱怨型的人很容易毀掉整個旅程，搞到最後大家不歡而散。

大學生畢業旅行

相關新聞

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

陳建仁：2027農藥減半政策不變

2018-06-30 00:22

醫師籲重視 低毒性農藥喝下7天猝死

2018-06-30 00:33

國人每年喝下一罐農藥？醫師道歉

2018-06-30 00:25

全國首間！眷村民宿在高雄

2018-06-29 23:56

正宗拉拉山水蜜桃這樣挑 外觀有3大特徵

2018-06-30 07:53

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

健康你我他／年紀輕輕老骨頭 發憤養骨記

2018-06-30 00:05

器官移植 台大寫5全台首例、1全球首例

2018-06-29 23:59

母親遺愛 76歲的他腎臟108歲

2018-06-29 23:55

科普好健康／愛吃柿子、破布子 易有胃糞石 ?

2018-06-29 23:49

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

7月桶裝瓦斯每桶估漲6元 天然氣擬凍漲

2018-06-29 22:37

A Cappella環島趴趴GO 今夏最狂的行動音樂廳出發

2018-06-29 21:30

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

賣粥傅家外孫女為何須換心 擴大性心肌病變惹禍

2018-06-29 19:13

極細字鋼筆書寫結合迷你生態景品 微觀藝術見微知著

2018-06-29 17:54

閉館3年整建前夕 史博館邀五月畫會前輩座談

2018-06-29 17:16

兒童演穿越劇、創作桌遊　籲反霸凌

2018-06-29 17:12

用點字認識天文！氣象局贈書視障協會

2018-06-29 16:47

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

台大醫院器官移植50周年　創5全台1全球首例

2018-06-29 16:26

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48

變身福爾摩斯！獨家李昌鈺鑑證科學營 7月出發

2018-06-29 14:48

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

氣象局估今年3~5個颱風侵台

2018-06-29 14:24

觀光保育費上路！最高可收200元 小琉球納評估

2018-06-29 13:59

暢遊北海岸搶遊客 4款智慧旅遊套票組合最低下殺五折

2018-06-29 13:51

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

無障礙計程車減少 交通部：推動與復康巴士合作

2018-06-29 12:52

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

55年來最熱5月 15測站5月均溫歷史新高

2018-06-29 12:40

氣象預報80周年特展 帶孩子來天氣闖關、當主播

2018-06-29 12:30
看更多

熱門文章

旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

服農藥自殺仍活跳跳 7天後竟猝死

2018-06-29 16:26

汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22

7月星座塔羅運勢：天蠍工作有跳槽機會 處女恐錢財吃緊

2018-06-29 08:56

峇里島火山爆發 長榮、華航班機延遲台客滯留

2018-06-29 11:13

【小孟塔羅】再慘都要過了！下半年靠什麼轉運？

2018-06-29 10:30

他遊日遭索服務費 PO文引網友們回應「我也遇過」

2018-06-29 20:33

台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53

影／今年3至5個颱風侵台 中央氣象局：強度恐偏強

2018-06-29 11:15

別罵地勤了！搭廉航前需知道的「行李託運規定」

2018-06-29 22:40

見證台灣牛肉麵的誕生 張拓蕪用友情熬煮獨門牛肉麵

2018-06-30 02:08

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

周杰倫是明星也是小行星 天空還有多少大明星

2018-06-29 11:30

愛情的季節來了！今夏脫單指數最高的星座

2018-06-29 11:10

影／別吵！男子打擾大象吃飯 牠不爽怒揮鼻巴頭

2018-06-29 14:01

十多萬勞工被高薪低報 勞保局揪出違法企業

2018-06-29 19:32

台電二度招考700多人 福利獎金優 怕高的別來

2018-06-29 19:59

館長嗆花蓮縣府 衛福部退500多萬還捐款人

2018-06-29 16:26

省電達人教節電 每期可省500元

2018-06-29 22:54

台灣之光！玉山8年陳高 奪世界最佳白酒

2018-06-29 14:41

1天1班！加航免費巴士送機服務 商務艙還可搭賓士

2018-06-29 21:04

剩兩天要交接 不想留的森鐵員工誰資遣都沒講好

2018-06-29 10:50

台灣芒果好逼人！4間甜點店必吃 IG不能沒有它

2018-06-28 18:06

印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

醫院給錯藥原來很常見 開刀房出錯率尤其高

2018-06-29 15:01

沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05

平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52

599吃燒肉白飯免費續 乾杯推超值「夏日三部曲」

2018-06-29 20:06

家樂福金門店人氣旺 超過常住人口10分之1加入會員

2018-06-29 18:08

被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51

本土啤酒國際奪銀！「地表最強精釀酒廠」也登台

2018-06-29 10:52

中央氣象局：今年估來3~5個颱風 強度偏強

2018-06-29 23:52

防檢局：農藥功能是保護植物 不要汙名化

2018-06-29 09:30

第7號颱風巴比侖生成 對台無直接影響

2018-06-29 10:08

百公斤男灌可樂還暴瘦 原來罹糖尿病

2018-06-29 11:12

觀光保育費上路！最高可收200元 小琉球納評估

2018-06-29 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top