巴拉刈將禁用 醫提醒這農藥中毒率恐增

2018-06-29 15:39 中央社 台北29日電



過去常有人以除草劑「巴拉刈」作為輕生工具，因此農委會決議於明年2月禁售禁用。醫師提醒，南韓2012年禁用巴拉刈後，改以除草劑「固殺草」自殺率大增，恐釀失憶等後遺症。

台北榮民總醫院今天舉辦「國內農藥中毒及防治措施之最新進展」學術研討會，北榮臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌表示，除草劑「巴拉刈」因毒性高、價格便宜，經常被民眾作為輕生工具，致死率高達60%。

由於巴拉刈實在太毒，一時衝動喝下肚幾乎無藥可救，根據衛生福利部統計，平均每19名輕生者就有1人死於巴拉刈中毒，因此農委會防檢局決議於明年2月起全面禁用。

楊振昌說，巴拉刈禁用後，將由新型除草劑「固殺草」取而代之，毒性大大降低，但仍可能造成休克、抽筋、失憶症，中毒死亡率約6%。不過，南韓2012年10月禁用巴拉刈以後，固殺草中毒患者開始以倍數成長，引發台灣醫界擔憂。

北榮每年平均有20至30名患者因固殺草中毒送醫，楊振昌指出，過去曾有一名70多歲老先生和家人吵架，一氣之下喝了固殺草，結果出現不可逆的失憶症，前幾週做過哪些事、家住哪裡全部忘光光，因此即便毒性不高，造成的後遺症也不可小覷。

楊振昌呼籲，民眾若誤食農藥，第一時間千萬別催吐，不但無效還可能造成二次傷害，或因嗆到引發肺炎，建議趕緊送醫洗胃並以解毒劑治療。

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