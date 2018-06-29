霹靂30顛覆傳統 互動科技展身歷其境

2018-06-29 18:31 中央社 台北29日電



霹靂布袋戲走過30年，推出結合光碼辨識技術的「霹靂藝術科幻特展」，讓粉絲踏入展場就能身歷其境，利用光雕秀大玩科技變臉，展覽中也預告新戲「新霹靂異數」角色及場景。

霹靂布袋戲身為台灣傳統文化的重要象徵，在霹靂邁入30年之際，運用科技顛覆眾人對布袋戲既有的印象，推出全新製作巡迴情境式主題特展「霹靂藝術科幻特展」，大量運用科技作為表現手段，要讓戲迷大飽眼福。

展覽使用資策會、工研院合作的「光碼辨識技術」，觀眾進入展場前，先下載活動專用APP，進入展場後，只要將手機掃描各個區域的光碼，就能立即取得導覽資訊，還可珍藏現場經典角色的劇照與介紹。

「天宙之間」展區，把過去30年來霹靂布袋戲的經典場景集結濃縮，藉由兩側的投影及音效，帶領觀眾進入霹靂的時光隧道，另外也大玩光雕秀變臉，把霹靂三大男主角素還真、葉小釵、一頁書的巨型臉譜，一一呈現在面前。

「琉璃仙境」帶領民眾走進素還真的家，也藉由體感互動技術，讓觀者與劇中場景融為一體；「四大異數」再現霹靂經典場景，包括奇幻懸空棋盤，考驗膽量，驚險對弈；「三十經典」，裡面擺設過去曾在霹靂出現過、如今已經死掉的角色，宛如霹靂偶像見面會。

展場中也讓觀眾藉由互動，珍藏霹靂經典角色的武功秘笈，在先知殿裡，以手機承接一道道護體神光，展場人員透露，每天會傳送的武功秘笈都不同，邀請觀眾每天到展場接招。

展區內另一亮點，邀請8名國內外設計師，為霹靂魔吞十二宮展偶量身定做服裝造型，融合不同設計師的風格，讓12位展偶主角呈現全新風貌。

「霹靂藝術科幻特展」即日起至9月24日在中正紀念堂第一展廳展出。