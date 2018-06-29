印尼峇里島阿貢火山噴發 台灣旅客皆平安

2018-06-29 14:48 中央社 台北29日電



阿貢火山噴發。美聯社 分享 facebook 印尼峇里島阿貢火山噴發，影響航班，交通部觀光局今天洽詢康福、東南、五福、燦星國際、地中海會等主要峇里島線旅行社，初步統計在當地的旅行團約30團，旅客375人，都平安。

另華航今天至下午6時，峇里島航班停飛，長榮航空今天飛峇里島航班均停飛，明天將視當地情況決定航班是否正常。

觀光局統計，各旅行社目前取消2團，旅客人數23人。觀光局已請旅行業者轉知隨團領隊隨時掌握注意當地最新狀況，並遠離阿貢火山警戒區，妥善照護滯留旅客並隨時注意旅客安全。