21家惜食餐廳 消費可用綠點折抵

2018-06-29 14:31 中央社 台北29日電



環保署今天宣布，獲雙北市認可的21家惜食餐廳，納入環保集點綠色服務範圍，7月1日起至年底，前往消費使用綠點折抵可獲贈點及抽獎機會，最大獎5000元購物金，吃惜食做環保。

行政院環境保護署今天舉辦「環保集點惜食餐廳食尚新選擇」記者會，場地就在21家惜食餐廳之一，會中公布「環保集點美食地圖」，將如何搭捷運前往這21家惜食餐廳的路線圖完整揭露。

環保署署長李應元指出，這21家餐廳善用快到期、剛下架的食材，或是賣相不吃香的食材製作餐食，不但美味不減，更不浪費農民辛苦栽種的作物，前往用餐就能助益減碳、為緩衝地球暖化的速度盡一分心力，而且每一家都有動人故事。

其中「大樹下健康餐飲」是癌友所開設，癌友表示，不是因為能賺大錢而開店，是因為自己也要吃，所以使用有利環境永續、人體健康的農法所生產的有機食材，一份蛋餅新台幣35元，希望消費者響應。

「書屋花甲」由忠勤里里長方荷生的兒子所開設，用的是量販店、麵包店當天下架的食材。他說，其實下架前買回的特價品不會因為到期就丟了，是可用的，不要浪費。

為了鼓勵民眾前往惜食餐廳消費，環保署管考處處長洪淑幸說，7月1日起到12月31日止，只要是環保集點會員，前往這21家惜食餐廳用餐，使用綠點折抵餐點費用，每次都可得到300到500點的贈點外；若在3家以上惜食餐廳使用消費點數，還可獲得500點贈點。配合臉書打卡，可參加抽獎，最高可獲得50萬點（相當於5000元購物金）大獎。

這21家惜食餐廳包括有心咖啡、食旅光廚房xKinfolk畿福、皓氏咖啡、Ooh Cha Cha 科技大樓店、多麼Cafe+、食在地台灣素食堂、曬太陽洋食小館、CBDcafe、vegluu-青滷、大樹下健康餐飲、書屋花甲、I.C. Airport冰淇淋機場、呷米蔬食、Ooh Cha Cha 古亭店、西糯米廚房、Cura Pizza、Turning Table LaBirreria荖酒館、（米老）泰泰-泰式料理、DDshop 慢食代（食材販售）、原粹蔬食作及一樓美食等。

詳情可上環保集點網站（https://www.greenpoint.org.tw/）查閱，或撥打環保集點客服專線02-26519502洽詢。