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松山機場商場重新開幕 大型扭蛋機獎品市值50萬

2018-06-29 14:00聯合報 記者雷光涵╱即時報導

新東陽自2016年11月取得台北松山機場第一航廈管制區外6年的商場經營權，歷經一年多，今年6月全面完成改裝，引進17家知名品牌進駐商場，投資金額超過7500萬元，今天上午舉行開幕活動，預期一年可創造3億元以上的營收。

新東陽經理理麥升陽與代言人宋紀妍一同登台。圖/新東陽提供
新東陽經理理麥升陽與代言人宋紀妍一同登台。圖/新東陽提供
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新東陽表示，松山機場第一航廈商場以「啟·承·轉·盒(台北故事集)」為規畫主題，設計融入台北意象。位於一樓的TAIPEI座椅寓意旅客坐在台北飛向世界；台北文創街休憩區藉著街頭巷尾的小綠人，幸福騎機的復古型腳踏車、懷舊郵筒、街道公園椅及松山區花朱槿，帶領旅客體驗城市裡具有古早味生活氛圍的情境。二樓則透過商店上方暗色玻璃的燈光點點，呈現起飛時從窗景所看到的台北夜景。

另規畫了餐飲美食區、名物特產區及多樣的服務空間，引進包括新東陽、手信坊、王德傳、寶泉、郭元益、維格餅家、麥記正宗港式燒臘、Subway、Li Cha芙飲料櫃、統一超商、康是美、星巴克、品川蘭牛肉麵、大心新泰式麵食、亞熱帶禮品、華香蔬食、Horizon Café共17家知名品牌進駐，期能滿足旅客們快速用餐、購買伴手禮和紀念品的三大需求。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽從1979年就參與中正國際機場(現在的桃園國際機場)的商場經營，近40年來一直積極投入國家重要交通場站的服務，也希望透過這些服務內容能讓松山機場不只是旅客轉乘的空間，而且是一般民眾體驗休閒、藝文、購物且友善的好去處。

今天邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters活力開場，麥升陽與代言人宋紀妍一同登台，麥升陽牽起宋紀妍的手，竟讓宋紀妍整個人緩緩上升，飄浮在空中，現場旅客驚呼聲不斷。另外，請來擅長多項樂器的全方位藝人林逸欣進行音樂表演，以電吉他、小提琴和電鋼琴等樂器交替演奏。

此次開幕活動，新東陽還準備了大型扭蛋機，內含多項價值上萬元的人氣獎品，如ASUS Deluxe Zenfone 5Z智慧型手機、Switch遊戲主機和Apple Watch等，共計有5000個抽獎機會，獎品市值高達50萬。即日起起至7月5日，只要憑松山機場櫃位新東陽發票累積消費滿500元即可參加一次的扭蛋機抽獎遊戲，抽完為止。二樓候機區更放置了2座創意裝置藝術「幸福環繞」和「幸福到了」，供旅客拍照留念。

新東陽準備了大型扭蛋機，內含多項價值上萬元的人氣獎品。圖/新東陽提供
新東陽準備了大型扭蛋機，內含多項價值上萬元的人氣獎品。圖/新東陽提供
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松山機場
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