暢遊北海岸搶遊客 4款智慧旅遊套票組合最低下殺五折

2018-06-29 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部北觀處今年首度推出台灣好行皇冠北海岸線A、B、C、D四款全電子智慧旅遊套票組合。記者游明煌／攝影 分享 facebook 交通部北觀處今年首度推出台灣好行皇冠北海岸線A、B、C、D四款全電子智慧旅遊套票組合，結合北北基好玩卡交通暢遊一日劵，民眾只需出示票卡感應，即可輕鬆兌換服務，大大節省等候時間，提升旅遊的便利性，7月1日起開賣，最低有下殺五折優惠。

北觀處表示，票卡內亦包含熱門景點門票，如野柳地質公園、朱銘美術館及風藝術營區等，也有金山泡湯體驗或無敵海景下午茶饗宴，豐富多元的套票組合，最低只要249元起。票卡可於使用當日內免費搭乘臺北捷運、臺北市及新北市公車外，還可轉乘「台灣好行皇冠北海岸線、龍宮尋寶線、北投竹子湖線、木柵平溪線、及黃金福隆線五大路線」。

另外，北觀處說，特別優惠海外旅客，獨家推出【Easy Go北海岸】雙人沐舍溫泉渡假酒店一泊一食住宿套票，包含溫泉、經典野柳地質公園門票等熱門遊程，下殺三五折，只要3199元，希望吸引更多國內外旅客前往北海岸遊玩。 交通部北觀處今年首度推出台灣好行皇冠北海岸線A、B、C、D四款全電子智慧旅遊套票組合。圖／北觀處提供 分享 facebook

北觀處為搶攻韓國自由行旅客市場，今年特別參與由交通部觀光局領軍之台灣觀光代表團，前往韓國三大城市首爾、釜山及大邱參加旅遊業者推介會及Road show活動，為期4天的宣傳期間，共計吸引韓國146個觀光同業及媒體新聞業者前來。

北觀處除推廣北台灣豐沛的觀光資源，更積極與當地觀光同業交流，針對台灣好行皇冠北海岸線地點位置及沿線熱門景點進行深度介紹，強化在地旅行社開發並規劃北海岸地區沿線行程之動機，期望吸引更多韓國遊客將北海岸列為台灣旅遊首選之地。

套票將於7月1日正式於全台網路與實體通路開賣，且針對國外旅客新增桃園機場第二航廈的套票購買點，旅客可於網路上選購後，抵達台灣立即使用，方便又實用，相關最新訊息，請至「台灣好行」官方網站www.taiwantrip.com.tw查詢。