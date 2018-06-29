氣象局估今年3~5個颱風侵台

2018-06-29 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ／台北報導



中央氣象局估計今年將有3至5個颱風侵襲台灣。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若聖嬰發威 規模恐偏強

中央氣象局今天說，估計今年將有3至5個颱風侵襲台灣，若再受聖嬰現象影響，海水溫度高，可能導致侵台颱風強度較強。

氣象預報中心主任呂國臣說，今年6至12月西北太平洋颱風總數預估正常至偏多，正常範圍落在21至25個，其中估計有3至5個颱風侵台，接近氣候平均值的3.6個。至今天為止，西北太平洋已有7個颱風生成，比氣候平均值4.3個略多。

呂國臣說，聖嬰現象約有5成機率於夏季之後成形，聖嬰發展時中太平洋海水溫度較高，產生颱風機率較大。今年颱風生成平均的位置偏東，若颱風從較遠地方移動到台灣附近時，會吸收較多海水熱能，恐增加侵台颱風的強度。

呂國臣表示，全球暖化之下，台灣高溫炎熱天數逐漸增加，夏季有變長的趨勢，預估今年夏季台灣氣溫以正常至偏高機率較大，7月雨量正常至略偏多，8月及9月正常至略偏少。

今年梅雨不僅創下19年最晚報到的紀錄，雨量、氣溫也屢創紀綠，呂國臣說，今年梅雨量北少南多，降雨主要在6月中旬降雨，6月還沒結束，但台北、彭佳嶼站可能創該站梅雨季最少雨紀錄。

梅雨季平均氣溫也是異常偏熱，氣象局統計，今年5月全台均溫27.72度，打破1963年5月的27.23度高溫紀錄，更有6成是氣象站設站以來，該站最熱的5月。

另外，原位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，氣象局發布今早8時發展為今年第7號颱風巴比侖，預計向琉球海面接近，對台灣無直接影響，但下周日至周一台灣北部、東北部可能出現長浪，海邊活動須注意安全，前往琉球、南韓民眾，也要留意颱風與航班資訊。