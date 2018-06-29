變身福爾摩斯！獨家李昌鈺鑑證科學營 7月出發

2018-06-29 14:48 聯合晚報 台北訊



李昌鈺(左)帶領學習鑑識科學。 有行旅／提供 分享 facebook

無論是著名的日本推理動畫，或是美國知名的鑑識影集，犯罪現場的工作總是讓人著迷，聯合報舉辦的「CSI 李昌鈺鑑證科學營」今年是第六屆，由國際鑑識權威李昌鈺博士，帶領學員前往美國耗資千萬的鑑識中心，學習鑑識科學的基礎知識。

為期兩周的課程包括：指紋的蒐集與保存、動物標本及人體骨骼的辨識、毛髮的檢測、物理實驗及電腦監測方法，最後還會有模擬犯罪現場的演習，讓參加學員分組合作，並透過專業器材檢測，完成一份具專業水準的報告，獲勝的組將由李昌鈺親授證書。

李昌鈺常說，「鑑證科學是一門新興的綜合科學，不論你是理科還是文科，都可以透過系統性的基礎課程，體會推演過程及邏輯思考的重要性。而這份思考力，是從事所有學科最重要的原則。」學員還可藉此結交志同道合的好友。

課餘，李昌鈺還將帶領進入一般人難以接近的康州議會、檢察廳，了解美國的司法架構，還可順遊美東，到哈佛大學、麻省理工學院及紐約中央公園、自由女神。

聯合報獨家規畫的「2018CSI李昌鈺鑑證科學營」將於7月15日出發，詳情可電洽02-86925588分機3543、3581，手機0989-689609，或上官網查詢 。