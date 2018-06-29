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台灣器官移植史50周年 76歲爺體內的母親腎臟破百歲

2018-06-29 12:53聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

目前負責照料陳明雄（左一）的台大醫院外科主治醫師蔡孟昆（左二）說，以一顆108歲...
目前負責照料陳明雄（左一）的台大醫院外科主治醫師蔡孟昆（左二）說，以一顆108歲的腎臟而言，其功能相當穩定，與一般70多歲長者無異。記者陳婕翎／攝影
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接受器官捐贈的病患就像得到一張人生續乘票，逃離提前從生命列車下車的命運。現年76歲的陳明雄，年輕時因病急亂投藥導致罹患尿毒症，所幸母親捐腎相救。與媽媽的腎共處45年的他笑說，偶爾聚會還會小酌助興，活得像正常人一樣。

台灣器官移植史今年邁入50周年，1968年5月27日由台大醫院外科醫師李俊仁、李治學率領的移植團隊，進行亞洲首例親屬腎臟移植手術。腎臟衰竭的吳先生接受父親捐腎成功重生，成為台灣、甚至亞洲器官移植開端，使無數器官衰竭病患得以重生。台大醫院外科部主任黃俊升今天表示，目前腎臟移植手術後存活10年的患者達86%。

陳明雄是目前台灣腎臟移植存活最久的病患，30歲時不慎在任教的新竹第四中學（現成德高中）跌傷，脛骨腫一周未消，就醫竟診斷出患有慢性腎炎。他誤信偏方亂吃藥，一年就演變成尿毒症必須洗腎。他說，因為不了解器官移植，曾一度拒絕，但結識換腎人林清華後，讓他開始想像洗腎人生或許可因換腎而改變。

「這顆腎臟已經108歲了」，陳明雄提及舊事不禁紅了眼眶，他說，換腎過程得到許多貴人相助，早年換腎需全額自費，陳明雄一家無法負擔，學生們紛紛動身為老師募款，甚至提筆寫信給當時的行政院長蔣經國，可惜始終未尋得腎臟捐贈者，60多歲的母親抱著自己也活不了太多年，寧願讓兒子活更久的決心，堅持捐腎。

陳明雄與媽媽的腎已共處45年，他透露，曾問當時主刀的醫師李俊仁移植成功後可否飲酒，李醫師幽默地回答他，不能喝酒，幹嘛換腎？換腎後的他從不曾把自己當成病人，在均衡飲食的前提下想吃什麼就吃什麼，且為了不負母親二次贈與生命，將無私奉獻的精神付諸於教育更多學生之上，勇奪特殊優良教師獎。

目前負責照料陳明雄的台大醫院外科主治醫師蔡孟昆表示，以一顆108歲的腎臟而言，其功能相當穩定，與一般70多歲長者無異，沒有特別需要留意的大問題，現在除了顧腎也要記得顧其他器官，才能達到真正的健康。

陳明雄提及贈腎舊事不禁紅了眼眶，他說，他的學生們為募款手術費，甚至提筆寫信給當時...
陳明雄提及贈腎舊事不禁紅了眼眶，他說，他的學生們為募款手術費，甚至提筆寫信給當時的行政院長蔣經國，60多歲的母親堅持捐腎，第二次賦予他生命。記者陳婕翎／攝影
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台大醫院醫師洗腎器官捐贈
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