無障礙計程車減少 交通部：推動與復康巴士合作

2018-06-29 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣無障礙計程車隊。圖/莊名揚提供 分享 facebook 去年無障礙計程車申請補助車輛數有下降趨勢，新增車輛也減少，交通部表示已開會檢討擬重新訂定補助額度、稽核方式並鼓勵國產以降低購車成本等。交通部路政司長陳文瑞說，正推動復康巴士與計程車合作，也希望更多地方社福預算能投入補助無障礙計程車。

截至106年底全台無障礙計程車實際營運共756輛，僅占全國計程車總輛數0.88%。交通部官員表示，台灣買得到的無障車型選擇少，國產僅一款，購車成本降不下來，已要求業者多生產通用款車型。過往以每月載客有30%行動不便者為績效指標，但各縣市「分母」差異太大，未來可能新增趟次的雙軌指標。

有司機反映申請購車及載客補助要透過車隊，最後只能向車隊購買改裝車，原價買的「新車」卻已出廠兩年，每月交車隊月費，派遣行動不便人士的案子卻不多。交通部官員表示，大部分地方政府為便於稽核管理，所以沒開放個人申請，未來可能補助車載刷卡機。不過也擔心以電子票證認定，可能排除生病、只有短期坐輪椅需求的人。至於有人建議在身障手冊加印QR code掃描更方便，官員說恐有重製借用的弊端。

還有司機說，計程車隊接受所有類型的叫車，很多人不知道有無障礙計程車可選擇，外籍看護工、長者不擅於用App叫車，整合一個專門的叫車總台，在醫院等宣傳叫車電話，比較方便。交通部官員表示，未來可考慮補助地方建立車隊的媒合平台。