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平日以輪椅代步 郝明義激推韓國無障礙計程車：非常享受

2018-06-29 12:52聯合報 記者雷光涵╱即時報導

美國加州聖地亞哥的無障礙計程車從側門上車。圖/郝明義提供
美國加州聖地亞哥的無障礙計程車從側門上車。圖/郝明義提供
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「韓國將身障者視為需要特別照顧的人，紐約重視身障者平權，盡量讓身障者和一般人一樣」，大塊文化董事長郝明義說，無障礙計程車的政策台灣要選擇哪一端，政府要有態度、身障者本身要有意識，不能要有好的服務又要有滿街的車子可以叫。

平日以輪椅代步，郝明義走遍多國，在個人臉書發文指台灣無障礙計程車不重視乘座者安全、違法加價、後廂空間髒亂的貼文引起回響及討論，但不認為所有面向的權益都該極大化。

郝明義說，服務重度不便的人，司機要有特別訓練、收費較高是合理的，他要討論的是像他一樣，不需別人幫忙移動的一般身障者的需求。他以韓國釜山為例，把身障者視為弱勢團體、特別看待，釜山市政府協調計程車公會成立服務身障者的車隊，保障每月底薪150萬圜，收費是一般計程車1/3由司機領取，全體為24小時服務，但司機有固定上下班時間，平均月薪200萬圜(約台幣5萬元)，2/3是女司機。

釜山無障車白天預約等20-40分鐘，雨天要等到1小時，每輛車都很乾淨，安全帶固定等基本動作紮實，車內全程錄影，郝明義說，「我非常享受使用他們的服務。」他說，因為司機待遇穩定，每次招人的時候反應都很熱烈，100人來應徵只錄取7人。

郝明義說，美國紐約經驗是極端。無障礙計程車車身有明顯標誌，但按一般計程車一樣跳表收費，因為街上有1/3是無障車，盡量讓身障者與一般人一樣，可以直接招手攔車，是另一種哲學。他說，不過就不要抱怨有的車內環境髒亂、碰到壞司機。

在台灣，郝明義說在台北市的無障礙計程車有的乾淨、有的髒到像坐垃圾堆，大部分跳表收費，但有位司機起跳收300元，跨「區」加收100元。最需改進的是對安全的不注意，他說，在法國坐車簡直像被「五花大綁」、美國有固定輪子但大部分沒綁安全帶，在台北乘車他主動要求綁安全帶，司機啞然。另台北車輛規格不一，有的坐進去要縮頭，豎在後方的斜板又離乘坐者太近，頸部就在板子上緣，相當危險。郝明義說，台北的商業車隊非但不特別注意身障者安全，甚至沒有基本的顧客意識，把他丟包在午夜街頭。

釜山無障礙計程車有2/3是女性司機。圖/郝明義提供
釜山無障礙計程車有2/3是女性司機。圖/郝明義提供
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身障者計程車郝明義
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