被大小聲、誤會貪補助開高價 無障礙計程車運將心裡苦

2018-06-29 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣邁入高齡化社會，但是行動不便的長者及輪椅使用者屢反映無法預約到無障礙計程車，監察委員調查報告指無障礙計程車過少、又有違法議價、超收等問題，促交通部檢討改善。無障礙計程車司機說，工作內容往往不只推輪椅上下車，但是被當成「計程車」、由交通部補助監理， 造成使用者與司機對立，也很難吸引新的司機加入。 台灣無障礙計程車的乘坐狀況。圖/莊名揚提供 分享 facebook

「如果有老太太跟你說，抱不動老先生，你要不要幫忙抱到輪椅？」無障礙計程車司機張晉豪說，他們要有體力協助重度障礙者，也常與病患親密接觸，「長期臥床者若沒被好好照顧，身體難免有異味，」他說，確實有少部分司機不適應天天跑醫院而改當觀光包車。

據了解，台北市的無障礙計程車司機對預約短程客收3、400元基本里程費。台中的司機莊名揚也說，一般計程車數量多、可就近接預約，無障車數量少，大老遠開空車過去且預約前1個小時不載客，最後是一趟短程，通常會希望乘客自願在跳表外多給1、200元。

不過他說，部分家屬用社會局每月補助8-10萬的復康巴士做比較，覺得無障車沒有1/3的優惠價格，還額外超收太過分，「被家屬大小聲，說我們貪圖政府補助。」也有人會兩頭預約，復康巴士候補上，就放棄計程車。

事實上無障礙計程車有的是3、40萬元的購車補助及每月1千、每年最多1萬元的載客獎勵，與復康巴士不同。司機表示，即使有購車補助，他們的自付額還要一百萬元上下，載身障者趟次達指標才能領獎勵金，從油耗、車子磨損及上下車等時間成本來計算，不符成本。入行一年多的莊名揚就說自己接送身障朋友比例很少，「只跑預約、短程很難生存。」

這一天近午夜零時，張晉豪回了訊息給記者，「抱歉剛載完一位客人，不然這麼晚沒有人載他。」復康巴士沒有24小時、365天的服務。所以他堅持只接身障、病患，「頭兩年很慘。」車隊派遣案子不多，靠口耳相傳及忠實乘客累積載客數，第三年以後逐漸有盈餘，但責任也愈來愈重。無障車司機建議主管機關定訂額外服務收費標準，並由社福預算來支付，不要把負擔加在有特殊需求的人身上，減少彼此對立。