腫瘤堵住腸道難排便 九旬嬤險腸穿孔

2018-06-29 12:43 中央社 台中29日電



90歲蔡姓阿嬤因升結腸有一顆腫瘤堵住腸道，就醫時嚴重腹水，有腸穿孔危險，醫師開了腸造口讓排泄正常，再施作微創腹腔鏡手術，切除腫瘤，關閉腸造口，讓阿嬤恢復正常生活。

光田綜合醫院大腸直腸外科主任吳喬森今天指出，蔡姓阿嬤日前被檢查出升結腸有一顆4至5公分的惡性腫瘤，因腫瘤堵住腸道，阿嬤無法正常排便，引起嚴重腹脹、嘔吐、食慾不佳。

因阿嬤拼命忍痛，家人發現不對勁送醫檢查時，阿嬤已有嚴重腹水，因長期吃不下東西，嚴重營養不良。若不緊急治療可能有腸穿孔或缺血壞死的風險，病況嚴重可能引發致命敗血症。

外科醫師為搶救阿嬤性命，緊急幫她開了腸造口，讓排泄正常，阿嬤在家人的照顧下，精神逐漸恢復，但腸造口併發皮膚糜爛，讓阿嬤每次更換便袋時，忍受撕皮痛楚，讓兒子相當不忍。

吳喬森評估阿嬤的體力經調理後，身體狀況很好，決定幫阿嬤施作微創腹腔鏡手術，在腹部開3個小傷口切除腫瘤，同時接通大、小腸、關閉腸造口，阿嬤目前只要口服化療藥物，且定期追蹤即可，恢復生活品質。

吳喬森指出，比起傳統剖腹手術，腹腔鏡手術只需在患者腹部打幾個小洞，經過腹腔鏡的放大效果及超高解析影像，可幫助外科醫師對病灶部位有更清楚的視野，腹腔鏡手術對患者的創傷小，術後復原更快、效果更好，對高齡者來說更為安全。

吳喬森建議，飲食不規律，嗜吃燒烤、油炸或醃漬類食物的民眾，慢性大腸發炎性疾病的患者，有大腸直腸癌或是大腸息肉家族史的民眾，為大腸癌好發族群，最好的預防方式就是定期接受大腸鏡檢查。