55年來最熱5月 15測站5月均溫歷史新高

2018-06-29 12:40 中央社 台北29日電



天氣炎熱，有調查顯示台北市大安森林公園的橡膠地墊一度出現67度的高溫，孩童在無遮蔭的遊樂場遊玩需注意不要讓腳底成「鐵板燒」。聯合報系記者鄭清元／攝影 分享 facebook 今年5月非常熱，中央氣象局今天公布5、6月天氣統計分析，今年5月是55年來同期最熱，多達15個測站觀測的月均溫，設站以來最高，另有13個測站的5月的日高溫也刷新紀錄。

氣象局今天上午舉行「2018年颱風季展望」記者會，同時回顧5、6月梅雨季的天氣。

氣象局預報中心主任呂國臣說，今年5月又乾又熱，全台均溫達攝氏27.72度創新高，上一次的5月均溫最高是1963年的27.23度。

另氣象局也發現，共有15個氣象站觀測的5月均溫是歷來同期新高，例如今年台北5月均溫達28.23度，較氣候平均值高了3.03度；宜蘭為26.99度，比平均值高2.59度；台中為28.34度，比平均值高2.34度；玉山為7.99度，比平均值高2.29度。

另有13個觀測站，出現歷來5月最高日溫，例如5月27日台北達38.2度，台北在5月的日高溫有5天達37度以上；板橋5月27日也達37.2度；玉山在5月10日達20.4度。

今年梅雨季5月全台少雨，6月降雨是南多北少，尤其台北至今只下了114.8毫米及彭佳嶼75.8毫米，大約只有以往梅雨季多雨期的1/10，可能都創設站以來最少梅雨紀錄。