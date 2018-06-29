氣象預報80周年特展 帶孩子來天氣闖關、當主播

2018-06-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局舉辦「預見氣象-氣象預報80週年特展」，明天連三天開放參觀。圖／中央氣象局提供 分享 facebook 中央氣象局明天起至下周一舉辦「預見氣象-氣象預報80週年特展」，透過展示預報作業的演進，帶領大家走一趟氣象預報歷史之旅。活動時間為活動日上午9點至下午5點，明天將舉辦星光夜，延長開放時間到晚上9點。

氣象局表示，台灣的天氣預報業務可回溯自1896年日治時代創立的臺北測候所，但當時是以天氣觀測為主，直到1938年升格為台灣總督府氣象台並設置業務課，才有第一個專職天氣預報業務的部門。幾經變革，成立氣象預報中心，至今已傳承整整80年。

今年的特展除呈現歷年來天氣預報的作業方式，以及與時俱進的氣象科技與服務；特展互動區並設置「愛上AR主播台」及氣象拳、科普奇幻探險等有趣的天氣闖關活動，還有往年最受學童歡迎的「降雨體驗廊道」、「SOS劇場」、「環形劇場」、以及和淡江大學通識與核心課程中心合作展出之「數位星象館」等，並新推出「科普曉讚」、「米堤阿勒炬之眼（Eye in Meteorology）」以及「霍爾（Hail）的移動城堡」展區。

此外，氣象局還邀請台北市視障者家長協會參與展出「眼出睛彩-視覺障礙體驗展」，展出時間為今天至下周一上午9點至下午5點。規畫了包括「看不見的九宮格」、「瞎子摸象」、「無字天書」等體驗活動，讓大家了解視障者的日常，以及學習放大自己的觸覺去感受這世界。

氣象局說，今年開放參觀提供數位導覽，民眾可先至該局網站或於活動海報下載安裝「e起遊氣象」App，除可獲得實用的活動資訊及參觀動線，還可以參加「雲寶出任務」電子集章活動。詳細活動內容等可至氣象局網站(https://www.cwb.gov.tw)瞭解，或以電話（02-23491102～3）洽詢。不過氣象局附近停車較為不易，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參觀。