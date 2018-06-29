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汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22聯合新聞網 綜合報導

汽車維修選擇去原廠或外廠那個好？近日一篇分析文章引發網友熱議。示意圖，與當事人無...
汽車維修選擇去原廠或外廠那個好？近日一篇分析文章引發網友熱議。示意圖，與當事人無關。 圖／ingimage
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汽車維修選擇去原廠或外廠哪個好？近日一位自稱車廠銷售顧問的網友在網路發文分析，原廠維修雖然價格較高，但有外廠無法比擬的三大優點，有人覺得說法中肯，但也有部分人持否定看法，網友們表示會跑外廠，就是因為很多問題原廠修不好。

一位網友自稱是車廠的銷售顧問，他在《MOBILE01》論壇上發文指出，汽車維修時，原廠雖然報價較高，但比起外廠有幾個優點；第一是原廠有車子的相關記錄第二是有些外廠沒有能力抓準車子問題在哪，只能頭痛醫頭，腳痛醫腳。第三是，愈新的車款有愈多電腦配備，外廠沒有夠新的診斷電腦和電路圖，如果連基本的配備都沒有，連幫車保養都有問題。

部分網友認同這篇文章觀點，以當今汽車工藝的快速進步，原廠的設備整合和技術能量提昇，還是優於外廠的。還有人表示自己有幾十年儀器維修的經驗，他認為現在的維修沒專業檢測儀器根本無法修理，而儀器很貴，一般維修廠根本負擔不起。還有網友認為在外廠維修便宜但修不好，修好就很貴，他指出：「因此我的車即使過了保固我還是進原廠處理」。

但也有車主表示，自己去原廠的經驗並不好：「技師功力參差不齊，所以回廠都要指名，不然會修的精彩」、「會跑外廠就是因為很多問題原廠修不好」、「原廠專業儀器有那麼神、為什麼還會修到嫑嫑的？」、「我去過的原廠保養就真的只能保養，變速箱也是交給外場整新，原廠又沒能力維修」。也有人酸說，原PO應該讓公司看看消費者的真實心聲，「這篇文章非常成功吸引大家留言。希望您的公司看完留言，可以體諒您賣車的不容易」。

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