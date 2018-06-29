汽車維修選原廠還是外廠好？業務從三大角度分析

2018-06-29 13:22 聯合新聞網 綜合報導



汽車維修選擇去原廠或外廠那個好？近日一篇分析文章引發網友熱議。示意圖，與當事人無關。 圖／ingimage 分享 facebook

汽車維修選擇去原廠或外廠哪個好？近日一位自稱車廠銷售顧問的網友在網路發文分析，原廠維修雖然價格較高，但有外廠無法比擬的三大優點，有人覺得說法中肯，但也有部分人持否定看法，網友們表示會跑外廠，就是因為很多問題原廠修不好。

一位網友自稱是車廠的銷售顧問，他在《MOBILE01》論壇上發文指出，汽車維修時，原廠雖然報價較高，但比起外廠有幾個優點；第一是原廠有車子的相關記錄、第二是有些外廠沒有能力抓準車子問題在哪，只能頭痛醫頭，腳痛醫腳。第三是，愈新的車款有愈多電腦配備，外廠沒有夠新的診斷電腦和電路圖，如果連基本的配備都沒有，連幫車保養都有問題。

部分網友認同這篇文章觀點，以當今汽車工藝的快速進步，原廠的設備整合和技術能量提昇，還是優於外廠的。還有人表示自己有幾十年儀器維修的經驗，他認為現在的維修沒專業檢測儀器根本無法修理，而儀器很貴，一般維修廠根本負擔不起。還有網友認為在外廠維修便宜但修不好，修好就很貴，他指出：「因此我的車即使過了保固我還是進原廠處理」。

但也有車主表示，自己去原廠的經驗並不好：「技師功力參差不齊，所以回廠都要指名，不然會修的精彩」、「會跑外廠就是因為很多問題原廠修不好」、「原廠專業儀器有那麼神、為什麼還會修到嫑嫑的？」、「我去過的原廠保養就真的只能保養，變速箱也是交給外場整新，原廠又沒能力維修」。也有人酸說，原PO應該讓公司看看消費者的真實心聲，「這篇文章非常成功吸引大家留言。希望您的公司看完留言，可以體諒您賣車的不容易」。