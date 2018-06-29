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旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

暑假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局今天公告今年上半年(107年1月23日至16月28日期間)的旅行業營運狀況，有25家旅行社出狀況，包括8家旅行社被廢止或撤銷旅行業執照、2家勒令停業、14家申請解散，還有1家被票據交換所公告為拒絕往來公司。

暑假旅遊旺季將屆，觀光局提醒旅客選擇旅遊產品時要多方注意。聯合報系資料照
暑假旅遊旺季將屆，觀光局提醒旅客選擇旅遊產品時要多方注意。聯合報系資料照
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被廢止旅行業執照的是新北市大視界國際旅行社、台北市祥泰、聯華、桃園市知見、台中市天茂、睿選國際及高雄市長谷旅行社。撤銷旅行業執照為彰化縣祥萊旅行社。勒令停業為台北市樂豐、澎湖縣海鑫旅行社。經票據交換所公告拒絕往來為台北市安麒旅行社。

總計14家旅行社申請解散，包括台北市自遊網、弘泰、捷太、鑫東、菁緻、七海國際、安安安；新北市的毛利旅行社、桃園市千郁國際、台中市泰成、吉利；高雄市天河、右佑；連江縣元冠國際旅行社。

觀光局提醒，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員及公告之業者名單，可至觀光局行政資訊網消保事項專區查詢。

另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。如果選購低於參考售價之產品，最好多查詢比較了解旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」及一旦解約的退費標準。觀光局說，選購國內旅遊產品時，勿以價格作為參團旅遊之唯一依據。

觀光局指出，旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，繳費時應索取代收轉付收據，並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險。旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如有糾紛，得檢附相關收據及契約，以書面向品保協會或觀光局申訴。選購國外旅遊產品或出國前，宜至外交部領事事務局網站及行政院大陸委員會網站查詢旅遊警示。

至於民眾在旅展購買旅遊商品，觀光局提醒應有明確出發日期或使用日期，並與旅行社簽訂國內（外）旅遊定型化契約。旅行社在旅展僅得代售禮券，不可以自行發行具對價關係的禮券、票券或會員卡，避免因旅行業履約保證保險無法理賠或品保協會無法代償致危害旅客權益。

遊人在野柳地質公園內參觀遊覽。 新華社照片
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