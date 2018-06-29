旅客注意！觀光局公告這25家旅行社有營運狀況

2018-06-29 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



暑假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局今天公告今年上半年(107年1月23日至16月28日期間)的旅行業營運狀況，有25家旅行社出狀況，包括8家旅行社被廢止或撤銷旅行業執照、2家勒令停業、14家申請解散，還有1家被票據交換所公告為拒絕往來公司。 暑假旅遊旺季將屆，觀光局提醒旅客選擇旅遊產品時要多方注意。聯合報系資料照 分享 facebook

被廢止旅行業執照的是新北市大視界國際旅行社、台北市祥泰、聯華、桃園市知見、台中市天茂、睿選國際及高雄市長谷旅行社。撤銷旅行業執照為彰化縣祥萊旅行社。勒令停業為台北市樂豐、澎湖縣海鑫旅行社。經票據交換所公告拒絕往來為台北市安麒旅行社。

總計14家旅行社申請解散，包括台北市自遊網、弘泰、捷太、鑫東、菁緻、七海國際、安安安；新北市的毛利旅行社、桃園市千郁國際、台中市泰成、吉利；高雄市天河、右佑；連江縣元冠國際旅行社。

觀光局提醒，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員及公告之業者名單，可至觀光局行政資訊網消保事項專區查詢。

另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。如果選購低於參考售價之產品，最好多查詢比較了解旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」及一旦解約的退費標準。觀光局說，選購國內旅遊產品時，勿以價格作為參團旅遊之唯一依據。

觀光局指出，旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，繳費時應索取代收轉付收據，並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險。旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如有糾紛，得檢附相關收據及契約，以書面向品保協會或觀光局申訴。選購國外旅遊產品或出國前，宜至外交部領事事務局網站及行政院大陸委員會網站查詢旅遊警示。