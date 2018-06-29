百公斤男灌可樂還暴瘦 原來罹糖尿病

2018-06-29 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



吳姓老闆（左）向台新醫院院長簡伯毅（右）求診，經配合吃藥、飲食和運動，如今血糖糖定。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 在彰化開業的33歲吳姓手機配件行老闆，每天第一餐就是中午，身高180公分的他，體重飆到110多公斤。他因夏天熱狂灌2000CC可樂消暑，食量大又愛吃甜，上月底突然暴瘦10公斤、雙腿無力、發燒，就診發現是12指腸潰瘍，並且罹患第二型糖尿病，經住院5天，出院後透過按時服藥、飲食、運動及作息配合，穩定控制血糖。

台中市台新醫院院長簡伯毅說，暴飲暴食會加重胰腺的負擔，引起胰腺的損傷，甚至引發糖尿病，正常體質者也應避免暴飲暴食導致胰腺分泌胰島素功能紊亂。他建議，吃飯細嚼慢咽、不暴飲暴食，不偏食，多吃蔬菜、五穀雜糧，保護胰腺功能，減輕糖尿病的發病風險。

吳姓老闆說，他沒有糖尿病家族史，他開店前是上班族，作息正常，血糖都是正常，開店四年來，作息往後挪移，第一餐午餐，晚上返回台中市東區住家至少12時才能就寢，疏於健康檢查，體重破110公斤。

他指出，近期他狂灌可樂，甜食更是吃到飽，體重卻突降6公斤，驚覺不對，直到雙腳無力，又發燒，就近到台新醫院就診，發現他不但有12指腸潰瘍，飯後血糖高達420，確診第二型糖尿病，住院5天出院後，開始接受糖尿病治療。

吳姓老闆說，他因為看到重度糖尿除眼盲、截肢，不想步入後塵，加上他還年輕，除了服藥控制外，依營養師設計的菜單，每天熱量控制在1800卡，飲食均衡、戒甜食、含糖飲料，以無糖茶、豆漿取代，很想吃美食就改吃茶葉蛋、喝無糖頭漿。