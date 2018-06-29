沒錢旅行？快來搶2萬元旅遊金 跳島行程等著你

2018-06-29 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



海景車廂充滿可愛的夏日手繪圖案。圖／KKday提供 分享 facebook 很想去旅行？KKday這次直接把度假海景搬進桃園機場捷運線和台北板南線，打造充滿海島風情的彩繪車廂，讓上班族更想逃離繁忙生活去旅行充電。可惜經費不夠？只要掃描海景車廂內的QR code，就有機會抽中2萬元現金，在車廂打卡也有獲得5000元獎金機會，想逃跑去旅行，快點去搶旅遊金。

一踏入板南線海景車廂，蔚藍海洋沁人心脾，彷彿瞬間降溫兩度；桃園機場線更化身彩繪列車，外觀貼上各國地標的手繪插圖，窗貼設計成夏日情境的椰子果汁跟草帽，搭配車廂內部波光粼粼的海水波浪，逼真程度彷彿人已在海島度假。

KKday旅行體驗師Micky分享，台灣旅客夏天出國的地點以熱帶海島景點為主，跳島行程正流行，像是沖繩、沙巴、宿霧、薄荷島等都是相當火紅的島嶼。透過KKday「即訂即出」的行程，可以直接購買並馬上拿到確認信做兌換使用。