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把長者故事帶到日本！台灣阿公阿嬤貼布畫將登國際舞台

2018-06-29 10:56聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡...
花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡述生命故事。圖／牛犁協會提供
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台灣阿公阿嬤的創作，將登上國際舞台。花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助豐田地區日本時代出生的長者們，創作貼布畫闡述生命故事，近日獲得至大阪「2018亞洲無名藝術家交流博覽會」（暫譯，2018 Unknown Asia Art Exchange Osaka）參展機會，但苦於經費不夠，協會說，縮衣節食也要把長者的生命圖景帶到日本。

協會三年來協助豐田的阿公阿嬤們將不要的衣服剪碎，以類似馬賽克、拼貼等方式，帶領他們完成「貼布畫」，重現自己的過往，產出上千幅的自畫像和生命圖景，如當養女被賣掉、父母數錢的生命經驗；從事各種勞動、換取一家人溫飽的畫面，點滴都是長者辛酸。

為了讓這些庶民創作能讓更多人看到，協會申請參與9月中旬在大辦舉辦的大型藝術展覽，已獲核可，但要成行至少要11萬元，包括展板、運費、機票食宿等經費。他們向花蓮文化局申請近3萬元的經費，其餘僅僅籌措到部分機票費。

協會社照組長楊富民說，豐田村過去是日本移民村，把阿公阿嬤充滿童年日本記憶的作品帶到日本，別具意義。他說，這些出身農村的長輩，對講述自己的故事較為羞赧，因此改引導以作畫方式進行。個人生命經驗集合在一起，便成為「集體歷史」。

協會從3千多幅貼布畫中，挑了60幅製作成「三媽卡」和LINE貼圖。協會秘書游雅帆說，三媽卡是桌遊牌卡，現在是高齡課程的教案。三年來，長輩們去不同地方當貼布畫和桌遊老師，藉由遊戲進行，讓參與的長者說出過往生活經驗。

一名住在護理之家的阿公，看到貼布畫中的一頭小牛就哭了。阿公說，他想到小時候放牛的日子，那時家裡很窮，都靠這隻牛維繫家中經濟。牛24小時工作，耕地、駝運，只要稍慢腳步，父親鞭子一甩，就留下一道痕跡在牛的背上。阿公說，「我的一生，就是一頭牛背起來的。」

游雅帆說，童養媳、賣給人家當養女的故事也常在貼布畫中出現。有阿嬤用貼布畫創作出小時候被賣掉，家人在面前數著錢給對方的畫面。阿嬤回憶，當時家裡窮，日子過不下去，幸好到了新家庭，對方把自己當親女兒在養，因此沒有特別悲傷。

一名客家籍阿嬤藉畫作訴說從小從事農作、家事，雙手布滿傷痕的過往，因此用布貼出一雙手和一雙腳，代表自己的勞動與移動。

花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡...
花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡述生命故事。圖／牛犁協會提供
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花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡...
花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡述生命故事。圖／牛犁協會提供
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社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，長期協助花蓮縣壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤...
社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，長期協助花蓮縣壽豐鄉豐田村日本時代出生的阿公阿嬤們，創作貼布畫闡述生命故事，像是當養女被賣掉、家人數錢的畫面。圖／牛犁協會提供
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一名住在護理之家的阿公看到貼布畫中的一頭小牛，想起童年時家中幫忙工作的那頭牛，當...
一名住在護理之家的阿公看到貼布畫中的一頭小牛，想起童年時家中幫忙工作的那頭牛，當下就哭了。阿公希望記憶中的牛，現在也如此可愛。圖／牛犁協會提供
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