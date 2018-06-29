把長者故事帶到日本！台灣阿公阿嬤貼布畫將登國際舞台
台灣阿公阿嬤的創作，將登上國際舞台。花蓮縣牛犁社區交流協會長期協助豐田地區日本時代出生的長者們，創作貼布畫闡述生命故事，近日獲得至大阪「2018亞洲無名藝術家交流博覽會」（暫譯，2018 Unknown Asia Art Exchange Osaka）參展機會，但苦於經費不夠，協會說，縮衣節食也要把長者的生命圖景帶到日本。
協會三年來協助豐田的阿公阿嬤們將不要的衣服剪碎，以類似馬賽克、拼貼等方式，帶領他們完成「貼布畫」，重現自己的過往，產出上千幅的自畫像和生命圖景，如當養女被賣掉、父母數錢的生命經驗；從事各種勞動、換取一家人溫飽的畫面，點滴都是長者辛酸。
為了讓這些庶民創作能讓更多人看到，協會申請參與9月中旬在大辦舉辦的大型藝術展覽，已獲核可，但要成行至少要11萬元，包括展板、運費、機票食宿等經費。他們向花蓮文化局申請近3萬元的經費，其餘僅僅籌措到部分機票費。
協會社照組長楊富民說，豐田村過去是日本移民村，把阿公阿嬤充滿童年日本記憶的作品帶到日本，別具意義。他說，這些出身農村的長輩，對講述自己的故事較為羞赧，因此改引導以作畫方式進行。個人生命經驗集合在一起，便成為「集體歷史」。
協會從3千多幅貼布畫中，挑了60幅製作成「三媽卡」和LINE貼圖。協會秘書游雅帆說，三媽卡是桌遊牌卡，現在是高齡課程的教案。三年來，長輩們去不同地方當貼布畫和桌遊老師，藉由遊戲進行，讓參與的長者說出過往生活經驗。
一名住在護理之家的阿公，看到貼布畫中的一頭小牛就哭了。阿公說，他想到小時候放牛的日子，那時家裡很窮，都靠這隻牛維繫家中經濟。牛24小時工作，耕地、駝運，只要稍慢腳步，父親鞭子一甩，就留下一道痕跡在牛的背上。阿公說，「我的一生，就是一頭牛背起來的。」
游雅帆說，童養媳、賣給人家當養女的故事也常在貼布畫中出現。有阿嬤用貼布畫創作出小時候被賣掉，家人在面前數著錢給對方的畫面。阿嬤回憶，當時家裡窮，日子過不下去，幸好到了新家庭，對方把自己當親女兒在養，因此沒有特別悲傷。
一名客家籍阿嬤藉畫作訴說從小從事農作、家事，雙手布滿傷痕的過往，因此用布貼出一雙手和一雙腳，代表自己的勞動與移動。
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