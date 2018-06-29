本土啤酒國際奪銀！「地表最強精釀酒廠」也登台

2018-06-29 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「SUNMAI金色三麥蕎麥啤酒」勇奪2018世界啤酒大賽WBC銀牌。圖／SUNMAI提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】 分享 facebook 來自台灣原創的精釀啤酒品牌「SUNMAI」蕎麥啤酒，勇奪2018世界啤酒大賽(World Beer Cup®，簡稱WBC)銀牌，被稱為「創造獨一無二的東方風味」、「為精釀啤酒世界注入耳目一新的東方清流」，即日起在台上市。

「SUNMAI金色三麥蕎麥啤酒」原料為烘培過後的台南蕎麥，脫殼、熟化後再焙炒，讓蕎麥粒散發自然的熟穀香氣；酒體圓滑順暢，能嘗到蕎麥自然熟穀的清爽氣息，來自台灣優雅且神秘的東方香氣，成功獲得各國評審的青睞。

此外，同時推出採用屏東港口茶為原料，獲得2016年日本國際啤酒大賽(INTERNATIONAL BEER CUP，簡稱IBC) 金牌的「SUNMAI金色三麥港口男兒」茶啤酒，採用屏東港口茶葉為原料，多層次的香氣詮釋出南台灣的純樸爽朗。兩款SUNMAI奪獎的精釀啤酒在全家便利商店、家樂福、Jasons、頂好以及City Super販售，每瓶160元。

另一款得獎酒也在盛夏強勢登場！來自聖地牙哥，創立於90年代的Stone Brewing酒廠，20多年來獲獎無數，不僅是現今全美排名前10大酒廠，更兩度被BeerAdvocate雜誌推崇為「地表最強精釀酒廠」，其經典招牌「Stone IPA」也在全台7-Eleven門市販售，推出473ml的消暑重量瓶。

此酒款擁有奔放明顯的柑橘、松針酒花香氣，強勁苦麥芽的香甜互相平衡，口感清爽乾脆。台北Driftwood西門町、台中啜飲室將分別在 7/6 、 7/13舉辦「夏日Stone 消暑日」，可以一次喝到多款廣受Stone Brewing追隨者喜愛的熱門生啤酒款，憑Stone IPA空罐即可兌換Stone IPA生啤一杯，數量有限，送完為止。